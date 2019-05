Visszavették! Ismét magyar bajnok a Telekom Veszprém!

A tavalyi bajnoki kudarc után David Davis vezetőedző irányításával ismét visszaülhetett trónjára a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttes alakulata, miután legyőzte a legnagyobb hazai riválist.

MOL-Pick Szeged-Telekom Veszprém 27-27 (14-14)

Veszprém, 6500 néző. V.: Kurtagic, Wettervik (svédek). MOL-Pick Szeged: Sego – Sostaric, Maqueda 2, Bombac 3, Bánhidi, Zsitnyikov 1, Kallman 3. Csere: Gaber 4, Canellas 4 (2), Sigurmannsson 2, Henigman, Bodó 4, Balogh 4 (3), Edző: Juan Carlos Pastor.

Telekom Veszprém: Mikler – Lékai 4, Nagy 3, Blagotinsek 1, Mackovsek, Terzic, Strlek 5. Csere: Sterbik (kapus), Nilsson 4, Marguc 2 Mahé 2, Nenadics 1, Tönnesen 3, Ilics 1, Edző: David Davis.

Kiállítások: 12, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 6/5, ill. 1/0.

A Telekom Veszprém tizenegy gólos előnyről várhatta a címvédő elleni visszavágót, ahol Dragan Gajic helyett most Gasper Marguc, míg Dejan Manaszkov helyett Manuel Strlek kapott lehetőséget.

A szabályok szerint két fiatal, Ernei Bence és Szűcs Bence is jegyzőkönyvbe került. A túloldalon pedig a Tatabányára távozó Balogh Zsolt is keretben volt, hogy elbúcsúzhasson a szegedi közönségtől. Alen Blazevic gerince továbbra sem jött rendbe.

A találkozó előtt, rendkívül sportszerűen a szegediek is elköszöntek Nagy Lászlótól, akinek a Tisza-parti egyesületben indult 22 évvel ezelőtt a profi pályafutása.

Mikler védéssel, majd Blagotinsek kiállítással folytatódott a találkozó. Canellas büntetőből szerezte a visszavágó első találatát. A Veszprém első góljára, a negyedik perc végéig kellett várni, Nagy vette be Sego kapuját.

A Telekom támadásban rendkívül bizonytalannak tűnt, sorra adták el a bakonyiak a labdákat, s az 5. percben 4-1-re állt az ütközet. David Davis azonnal kikérte idejét, Lékai kapott hatalmas fejmosást, a helyére Mahé érkezett.

Blagotinsek szépített, aztán Bánhidi adta el a lasztit, Zsitnyikov pedig két perces kiállítást kapott. Strlek kihagyta a hetest, de a kipattanót bevágta, majd Mahé saját hatosáról lőtt gólt (9. perc: 4-4).

Nenadics ott folytatta, ahol Veszprémben abbahagyta, szenzációs góljával 5-5 állt az eredményjelzőn.

Bánhidit a 12. percben piros lappal azonnal kiállították, miután Mahét szándékosan arcon ütötte. A svéd játékvezetők a videóbírót is igénybe vették az ítélet meghozatalakor. A következő támadásban Kallman is megkapta első kisbüntetését, így kettős előnyben folytathatta a Veszprém. Gaber így is betalált Mikler kapujába, amire azonnal érkezett Strlek válasza (14. perc: 6-6).

Két szegedi gól következett, Tönnesen szépített, aztán a 18. percben Blagotinsek megkapta második két perces büntetését. Bodó hatalmas átlövéssel mutatkozott be, Sigurmannsson ziccere után 10-7-re állt a derbi. Miklernek köszönhetően nem lett négy a különbség, Tönnesen faragott egyet a hátrányon.

Állandósult a két, három gólos szegedi előny (27. perc: 13-11), mert a bakonyiak túl sokat hibáztak, ám a Szeged nem igazán tudta ezeket a lehetőségeket gólra váltani. A félidő utolsó perceiben Nagy és Lékai vette hátára csapatát, és a harminc perc végén 14-14-et mutatott a kijelző.

A második játékrész Mahé ziccerével vette kezdetét, először szerzett vezetést a Veszprém, majd Tönnesen kiállítása után Gaber egyenlített. Zsinórban négyet vágott a Szeged, Sego szépen olvasta a veszprémi próbálkozásokat, és Davis edző újra időt kért (37. perc: 18-15). Strlek törte meg a hosszúra nyúlt gólcsendet, azonban Sego továbbra is remekelt.

Sterbik megbabonázta Canellast, ki is maradt a hetes, de a visszatérő Miklernek is sokat köszönhetett a vendégcsapat. Lékai egyre hozta fel csapatát, majd Balogh szerzett szemfüles találatot. Ilics adott szenzációs passzt Nagynak, s Terzic kiállítása sem hozta zavarba a veszprémieket.

Nem volt túl színvonalas a csata, a játékvezetők egymás után szórták ki a játékosokat, 22-20-nál Mackovsek és Tönnesen, illetve Maqueda is büntetését töltötte. Bodó brutális átlövésével már benne jártunk az utolsó tíz percben (51. perc: 23-20).

Ennél jobban azonban nem tudott elhúzni a Pick, mert Ilics nagyszerű labdákkal tömte Nilssont (54. perc: 25-23). Az 58. percben Strlek kiegyenlített (26-26), Pastor pedig időt kért. Az utolsó minutumban Balogh egy hetessel visszavette a vezetést, de Tönnesen átlövésével döntetlennel ért véget a derbi. Ezzel a Telekom Veszprém megszerezte huszonhatodik magyar bajnoki címét!

Mikler Roland: – Tartani kell még egy hétig a csúcsformát. Az eleje megint nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, ezen még szeretnénk és kell is javítani. A Final Fourban hasonló gyenge kezdést nem engedhetünk meg magunknak.

David Davis: – Nem volt egy briliáns mérkőzés, nyerni akartunk, ez nem sikerült, de végül nem is kaptunk ki. Muszáj volt gyorsan kikérnem az első időmet, mert nem mentek jól a dolgok, az emberben dolgozik a feszültség, helyre kell tenni a dolgokat, a játékosokat. A legfontosabb az aranyérem megszerzése volt, ez gond nélkül sikerült. Ígérem, nagyon fogunk harcolni a Final Fourban is.

Juan Carlos Pastor: – Megérdemelten nyerte meg a bajnoki címet a Veszprém. Meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést, győzelemmel szerettünk volna búcsúzni, de Bánhidi piros lapja nagyon korán jött és teljesen át kellett alakítanunk a taktikánkat. Úgy gondolom, április végéig felmenő ágban volt a csapatunk, a Magyar Kupában is nagyszerűen játszottunk. Azután jött egy gyengébb félidő Szkopjéban a BL-ben, ez sajnos komoly nyomot hagyott a csapatban, és így már a szezon vége sem úgy sikerült, ahogy elterveztük.