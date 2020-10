VLS: névadó szponzorral erősítettek a labdarúgók

A veszprémi labdarúgásban több évtizede kisebb-nagyobb szerepeket vállaló Practical Kft.-vel kiemelt támogatói szerződést kötött a VLS Veszprém a klub keddi sajtótájékoztatóján.

Szabó Péter, az egyesület ügyvezetője egy kis múltidézéssel elevenítette fel azt a rögös utat, amelyet a csapat a jogelőd öt évvel ezelőtti megszűnését követően bejárt.

– Gyakorlatilag játékos nélkül, eszközök és felszerelések hiányában láttunk neki a nagypályás labdarúgás újraélesztésének Porga Gyula felkérésére. A szakmai vezetéssel helyi fiatalokra alapozva alakítottuk ki a játékoskeretet, és egy szerencsés lehetőségnek köszönhetően már az első évben a megyei első osztályban indulhattunk. Egy sikeresen abszolvált osztályozó mérkőzést követően máris az NB III-ban találtuk magunkat, ahol egy kiváló tavaszt produkálva sikerült kivívni a bennmaradást. Ezt a bravúrt a következő évben nem sikerült megismételni, így változtatnunk kellett. Pető Tamás vezetésével helyi fiatalokkal kezdtük el újra felépíteni az alapokat, amit jól mutat, hogy a csapat több mint felét az elmúlt két évben veszprémi nevelésűek alkották, ami elég példátlan a felsőbb osztályokban – büszkélkedett az ügyvezető.

Szabó Péter elmondta, hogy a bajnokságban jelenleg elfoglalt hatodik hely bravúr kategória, erőn felül teljesítettek eddig, hiszen a csapat nagyon fiatal, az átlagéletkor 21,4 év.

– Nagyon büszkék lehetünk, hogy sikerült olyan befektetővel megegyezni, aki méltónak talált arra minket, hogy az itt elvégzett munka és értékrend alapján a nevüket képviseljük. Bízom abban, hogy ez a szerződés egy mérföldkő lesz az egyesület életében, és segítségünkre lesz, hogy Veszprém vissza tudjon kerülni újra Magyarország futballtérképére.

Veszprém polgármestere, Porga Gyula kiemelte, hogy az önkormányzat elkötelezett a veszprémi sport kiemelt támogatásában, ami az előző években is megnyilvánult. Az elmúlt tíz évben több mint duplájára emelkedett a sportegyesületek támogatására és fenntartására szánt költségkeret.

– Fontos azonban kiemelnünk, főleg az élsport esetén, hogy az önkormányzat egyedül nem képes fenntartani a városi csapatokat, ezért lényeges, hogy olyan cégek, vállalkozások is megjelenjenek, akik segítik a zavartalan működést, stabil hátteret teremtenek. Nagyon köszönöm Szabó Imrének, hogy elszánta magát erre a döntésre, és reményeink szerint egy nagyon fontos pillanatban tudják támogatni a veszprémi futballt. A Practical Kft. a városépítésből eddig is kivette a részét, de ezzel az aláírással a közösség építéséhez is jelentősen hozzájárul – zárta gondolatait Porga Gyula.

A cég ügyvezető igazgatója, Szabó Imre nagy megtiszteltetésnek tekinti a jövőben előttük álló feladatokat. A labdarúgásban több évtizede már részt vettek különböző szerepvállalásokban, így minden tőlük telhetőt megtesznek majd azért, hogy megfelelhessenek a feladatkörnek.

– Úgy érzem, hogy a szerződés kiemelkedő a város és a labdarúgás szempontjából, olyan mérföldkő, amellyel a jó úton elinduló klub képes lesz megvalósítani a kitűzött célokat – mondta Szabó Imre.

A Practical-VLS szerdán az NB II-es Szegedet fogadja a Magyar Kupában. A vendégek jelenleg tizenhetedikek a második vonalban, míg a bakonyiak a hatodik pozíciót foglalják el az NB III nyugati csoportjában.

– Több olyan játékos fog szerepelni nálunk, akik eddig kevesebb szóhoz jutottak a bajnokságban. Lesznek olyan utánpótlás korú játékosok, akiknek ez lesz az első felnőtt mérkőzésük, bár az első kerettel készültek eddig is. Ez a kupatalálkozó jó erőfelmérő és bizonyítási lehetőség ezeknek a srácoknak, remélhetőleg viszontlátjuk tőlük az edzéseken tanultakat. A mérkőzésre benevezett játékosok teljesen egészségesek, mindenki koronavírustesztje negatív eredményt hozott – nyilatkozta Pető Tamás vezetőedző.