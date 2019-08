VLS Veszprém: csak a gól hiányzott

Nyílt sisakos küzdelmet hozott a VLS Veszprém–MOL Fehérvár II találkozója a labdarúgó NB III nyugati csoportjában, egyedül a gól hiányzott a játékból.

VLS Veszprém–Fehérvár II 0–0

Veszprém, 450 néző. Jv.: Juhász B. VLS Veszprém: Ruzsik – Felber, Dobsa, Gulyás, Füleki, Gálfi, Somogyi, Molnár B., Vass, Lőrincz, Kiliti. Edző: Pető Tamás.

MOL Fehérvár FC II: Kovács D. – Rus, Gyürki, Pápai, Major, Galacs, Ódor, Tarnóczi, Tamás, Kojnok, Dinnyés. Edző: Toldi Gábor.

Lőrincz és Kiliti is a kezdőben kapott helyet, akiknek a papírjai végre elkészültek. A Pápáról visszatért Domján pedig a kispadra ülhetett le.

Kellemes idő és közel félezer néző várta a csapatokat. Ráadásul a közönség nagy örömére, két lelátórészt is felújítottak, s ezek fedetté váltak, tető alá kerültek.

Az első öt percben felváltva birtokolták a labdát a csapatok. Az első kisebb helyzetre a 9. percig kellett várni, Lőrincz keresztlabdáját Molnár próbálta kapura lőni, de eltört lövését szögletre mentették a Fehérvár védői. Áttevődött a játék a Fehérvár térfelére, a kulturáltan futballozó hazaiak játékából gyakorlatilag csak a gól hiányzott.

Az utolsó negyedórában magára talált a Fehérvár II: a 34. percben Felber lerántotta Gyürkit a 16-os vonal közelében. A játékvezető nem tizenegyest, hanem szabadrúgást ítélt. Tovább fokozta a székesfehérváriak a nyomást, a 35. percben Kojnok lőtt 17 méterről, az első NB-s meccsén védő Ruzsik Ferenc azonban a helyén volt.

A 40. percben Galacs harcolt ki szabadrúgást a bal oldali alapvonal közelében, amit Pápai tekert kapura, azonban a veszprémi hálóőr a mezőnybe öklözte a löketet.

A 42. percben ismét könnyelmű szabadrúgást ajándékozott ellenfelének a Veszprém, Pápai ívelt a hosszú sarok felé, a jó ütemben érkező Kojnok centikkel maradt le a beadásáról.

A szünet után, az 52. percben a VLS előtt nagy lehetőség adódott: Molnár remek ütemben ugratta ki Vasst, aki az alapvonalról remekül centerezett, beadását Füleki hatalmas helyzetben a visszavetődő kapusba lőtte. Két perc múlva Molnár került helyzetbe a jobb összekötő helyén, nagy erejű lövése azonban nem talált kaput.

Az 59. percben Gálfi cikázott végig a vendég védők gyűrűjében, és a 16-osról tekert a hosszú felső sarok felé, Kovács viszont hatalmas bravúrral hárított. Ugyanebben a minutumban többen is kezezést láttak a fehérvári 16-oson belül, a játékvezető sípja azonban néma maradt.

A 79. percben a Fehérvár végezhetett el szögletet jobb oldalról, a vendégek fejesét Venczel a gólvonalról fejelte ki. Szétszakadt a pálya a hajrára, ebben az időszakban mindkét alakulat eldönthette volna a három pont sorsát.

Pető Tamás: – Jó meccset játszottunk, mindkét fél elégedett lehet az egy ponttal, itt is, ott is voltak helyzetek, de szerintem nekünk voltak nagyobb ziccereink. Amíg nem rúgjuk be a helyzeteinket, addig egy pontokat gyűjtögetünk.

Tímár Krisztián (asszisztens edző): – Kicsit álmosan kezdtünk a saját tempónkhoz képest, az ivószünet után viszont átvettük a játék irányítását. A második félidő első részében el kellett volna döntenünk a mérkőzést. Az nagyon tetszett, hogy mindkét csapat felvállalta a támadó focit, rengeteg akció alakult ki. Igazságos eredmény született.