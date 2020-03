Meccsek zárt kapuk mögött: megyénkben is több csapatot érint a rendelkezés

A magyar kormány által szerdán elrendelt veszélyhelyzet a sportvilágot is érint, azon belül természetesen a megyei sportolókat, csapatokat is. A koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében több esemény zárt kapus lesz, illetve halasztásra és törlésre is lehet majd számítani.

Ezt ne hagyja ki! Veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus miatt a kormány Rendkívüli jogrendet hirdetett szerdán a kormány, és az elrendelt intézkedések több sporteseményt is érintenek. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a szerdai kormányülésen arról határoztak, hogy a száz főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvényeket megtiltják. A sportesemények kapcsán a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagyon sok mérkőzés, verseny zárt kapus lesz, azaz nem látogathatja közönség, illetve el is maradhatnak különböző események. A rendelkezés megyénkben is több csapatot, valamint sportrendezvényt érint. A Telekom Veszprém szombaton otthonában fogadja a SEHA-Liga negyeddöntőjében az RK Vojvodina alakulatát. A klubtól kapott tájékoztatás szerint zárt kapuk mögött rendezik meg a találkozót, sőt a következő hetekben esedékes Wisla Plock elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt is. Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) közleményt adott ki, amelyben arról írnak, hogy a női és férfi Bajnokok Ligája áprilisi mérkőzéseit meg tudják-e tartani az eredeti időpontokban. A későbbiekben, folyamatosan monitorozva a helyzetet döntenek arról, hogy májusban vagy később, miként pótolják a találkozókat. Alternatív időpontokat is kijelöltek az idényt lezáró nagy tornák pótlására, eszerint a kölni négyes döntőt augusztus 22-23-án rendeznék meg. A Balatonfüredi KSE szombaton a Ferencváros vendége lesz a férfi kézilabda NB I-ben, kedden este pedig a MOL-Pick Szegedet látja vendégül. Nyilvánvalónak tűnik, hogy egyik mérkőzésre sem válthatóak jegyek. A Balaton-parti egyesület kérdésünk időpontjában még a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) hivatalos állásfoglalására várt, de a klubnál elmondták, arra készülnek, hogy nézők nélküli találkozók jönnek. Ami a labdarúgókat illeti, az NB II-ben szereplő FC Ajka hétvégén nem lép pályára, jövő szerdán viszont komoly derbi vár rá, a szombathelyi Haladás vendégeskedik a Veszprém megyeiek stadionjában. A klub tudatta szurkolóival, a kormány és a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) rendelkezéseit betartva, a soron következő meccsek zárt kapusak lesznek. A rendelkezés visszavonásig érvényes. A nézők kitiltása természetesen az NB III-ra is érvényes. A VLS Veszprém idei első hazai tétmeccsén, szombaton a Ménfőcsanakot fogadja, a Pápai Perutz FC Sárvárra utazik. Futsalban most válogatott szünet következett volna, ebből a szünet megmarad, de a válogatott programot törölték. Az NB I-ben szereplő 1. Futsal Club Veszprém legközelebb március 23-án, a Dunaferr ellen lép pályára otthon, a Március 15. úti csarnok lelátói ezúttal üresek lesznek. Információink szerint a megyei labdarúgást is több fronton érinti a korlátozás. Finta Péter Veszprém megyei igazgatótól megtudtuk, az MLSZ úgy döntött, a grassroots intézményi és egyesületi programok megrendezését (beleértve a Bozsik-tornákat, a Fair Play Cupot és más kupákat, rendezvényeket is) határozatlan ideig felfüggesztik.

Megtudtuk tőle továbbá azt is, hogy az MLSZ határozata alapján minden labdarúgó-mérkőzés, így a megyei bajnokik és kupameccsek is zárt kapusak lesznek. A megyei összecsapásokon 25 főben határozták meg a találkozók lebonyolításában részt vevő technikai személyzetet. Rajtuk kívül sem nézők, sem az újságírók nem vehetnek részt a találkozókon. A rendkívüli helyzet okozta tiltás természetesen több más sport eseményt is érint, érinthet, a változásokról igyekszünk folyamatosan tájékoztatni olvasóinkat.