Zárt kapus lesz az idei Mikulás-rali

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség jóváhagyta, így nagyon komoly biztonsági intézkedések között, de megrendezhető a Mikulás-rali, a magyar ralibajnokság zárófutama, ahol a tét nem kisebb, mint az: ki lesz az idén a bajnok? A verseny körülményeiről Lakatos Róbert, a bajnokavató futam főszervezője beszélt a Naplónak.

– Az aktuális kormányrendelet szabályozza a jelenlegi életünk működését, beleértve a hétköznapjainkat, a munkánkat és a sportot is. Ezen előírások alapján úgy tűnik, hogy a 24. Taxi4 – Mikulás-rali, ami egyben a nemzeti ralibajnokság zárófutama, megvalósulhat – nyilatkozta Lakatos Róbert. – Mindez nehezebb és soha nem látott körülmények között, de nyilván az élet – mindannyiunk élete – nem járt még ebben a mederben. Ehhez alkalmazkodva és betartva az előírásokat, megpróbáljuk megrendezni az eseményt. A közönség online, élő közvetítésben követheti a küzdelmet.

Az sejthető volt, hogy nézők nem lehetnek, és bizonyosan a maszk, fertőtlenítés és a távolságtartás is főszerepben lesz. Ezenkívül milyen kérései voltak a szövetségnek? – kérdeztük.

– A legfontosabb az volt, hogy közönség elől elzártan kell megvalósítanunk a rendezvényt, azaz csak a versenyzők és a rali lebonyolításához szükséges sportszakmai és biztonsági személyzet lehet jelen. Mindezek mellett mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mind a szervizpark, mind a gyorsasági szakaszok a közönség részvétele nélkül működjenek – fogalmazott Lakatos Róbert.

A nevezők száma nincs limitálva, azt írja a szabályozás, hogy zárt kapus rendszerben kell a sporteseményeknek megvalósulnia. A szövetséggel közösen, egyeztetve a versenycsapatokkal is úgy döntöttünk, hogy – bár nincs ilyen szabály a raliban – a védelmi intézkedésekre tekintettel csapatonként hat főben maximalizáljuk azt a létszámot, ami a csapatok rendelkezésére állhat.

– Pilóta, navigátor és maximum négy szerelő, hiszen az az általános gyakorlat, hogy kerekenként egy ember. Ezenfelül nem lehet senki jelen a csapatból – derült ki a főszervező szavaiból.

Felvetettük: a sportszakmai és a biztonsági személyzet nem igazán limitálható, velük mi a helyzet?

– Egy szabadban rendezett sporteseményen, amely több területen zajlik, és ahol 15-20 kilométeres gyorsasági szakaszok vannak, olykor 80-100 ember is dolgozik, de ők távol vannak egymástól – mondta a veszprémi futam rendezője. – A biztonsági személyzet, amely garantálja azt, hogy zárt kapuk mellett is maradjon a verseny, ők is komoly létszámmal lesznek jelen, de ők sem egy helyen lesznek, hanem a szakaszok megközelítési pontjain.

A sportról szólva: négyen esélyesek még arra, hogy megnyerjék az idei abszolút bajnokságot. Leegyszerűsítve, ha Hadik András (103 pont) nyer, ő lesz a magyar bajnok, ám a másik három versenyző – Turán Frigyes (92), Vincze Ferenc (92), Velenczei Ádám (91) – szorosan a miskolci versenyző nyomában van a pontok tekintetében. Innen pedig lehet matekozni, hogy mi van, ha…

– Nagyon izgalmas versenyre van kilátás, parázs csata lehet minden kilométeren – mondta Lakatos Róbert. – Az lenne jó, ha nem műszaki hiba, netán baleset döntene a helyezésekről. Azon dolgozunk, hogy az előírásoknak megfelelő, szabályszerű versenyt tudjunk rendezni, és a versenyzők pedig egy jót tudjanak autózni. Remélhetőleg az időjárás is partner lesz, és bízzunk benne, hogy a kormányzati intézkedések sem változnak addig. Nem lesz könnyű, de hiszünk benne.