A fenegyerek most már tényleg abbahagyja

Hivatalosnak tekintendő visszavonulását szombaton Twitter-oldalán tudatta a 36 éves ex-válogatott csatár, aki tavaly még az olasz labdarúgó élvonalban újonc Hellas Verona csapatában akarta folytatni pályafutását, majd ezen a héten egy harmadosztályú együttesnél jelentkezett próbajátékra.

– írta üzenetében Cassano, aki 39 alkalommal játszott a nemzeti válogatottban, s tíz gólt jegyzett 2003 és 2014 között. Döntését azzal magyarázta, hogy

Cassano, aki játéka mellett botrányos viselkedéséről is elhíresült, az olasz válogatottal 2012-ben Európa-bajnoki ezüstérmes volt. Futballkarrierje Bariban kezdődött, ahol csodagyerekként tartották számon, s már 17 évesen bemutatkozhatott a Serie A-ban.

Ilyen volt a 17 éves Cassano berobbanása az Inter ellen:

