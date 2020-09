A Ferrari korábbi főnöke lehet az új vezérigazgató

Sajtóértesülések szerint Stefano Domenicali korábbi Ferrari-csapatfőnök lehet a Forma-1 vezérigazgatója jövőre, a mostani vezető Chase Carey pedig a versenysorozat elnökeként reprezentatív feladatokat lát majd el.

A hírről először a racefans.net online szaklap számolt be, majd a Reuters brit hírügynökség és a BBC is megerősítette azt, utóbbi hozzátette, az F1-es istállók főnökeit már értesítették is Domenicali érkezéséről. A Forma-1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media hivatalosan nem erősítette meg ezeket az információkat.

Az 55 éves olasz szakember 2008 és 2014 között a Ferrari csapatfőnöke volt,

a maranellóiak az eddigi utolsó világbajnoki címüket, a 2008-as konstruktőri trófeát az ő irányításával nyerték meg. Domenicali 2016 óta a luxus sportautókat gyártó Lamborghini elnök-vezérigazgatójaként dolgozik, a Nemzetközi Automobil Szövetségben (FIA) pedig az együléses versenysorozatokért felelős bizottságot vezeti.

Chase Carey 2017 óta irányítja az F1-et, a Liberty Media akkor vásárolta meg a kereskedelmi jogokat a korábbi vezér Bernie Ecclestone-tól.

Ha Domenicali valóban az F1 vezérigazgatója lesz, akkor Jean Todt FIA-elnök és Ross Brawn, a Forma-1 sportigazgatója után ő a harmadik ember a Ferrari korábbi sikerkorszakából, aki komoly pozíciót kap a sportág nemzetközi vezetésében.

Forrás: MTI

Borítókép: Domenicali jelenleg a Lamborghini elnök-vezérigazgatója