A hollandok kapitánya vigasztalta a játékvezetőt

A 85. percben még Németország vezetett két góllal, a végeredmény mégis 2-2 lett. A németek ezzel nyeretlenül estek ki a B divízióba, a hollandok pedig beelőzték a franciákat és megnyerték a csoportot – írja az m4sport.hu.

A mérkőzés lefújása után egy szép jelenet tanúi lehettünk. A hollandok csapatkapitánya, aki nem mellesleg a csoportgyőzelmet jelentő gólt szerezte, odament a játékvezetőhöz, hogy megköszönje ténykedését, amikor látta, hogy Hategan a könnyeivel küszködik. Ekkor derült ki, hogy az összecsapást végig jól dirigáló román nem sokkal a meccs kezdete előtt tudta meg, hogy édesanyja elhunyt, ezért törött el nála a mécses a hármas sípszót követően.

Massive respect to Virgil Van Dijk who went to console Ovidiu Hategan, the referee who recently lost his mother. #LFCpic.twitter.com/l4omI5FnhN

