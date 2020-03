A Houston megvált egyik legjobbjától

A Dallas Cowboys öt évre 100 millió dollárért hosszabbított a liga egyik legjobb elkapójával, Amari Cooperrel, a Houston Texans ugyanakkor nagy meglepetésre elcserélte DeAndre Hopkinst a profi amerikaifutball-ligában (NFL).

A 25 éves Cooper az előző idényben karriercsúcsot jelentő 1189 yardot és 8 touchdownt kapott el, ezzel posztján a legjobb tíz játékos közé tartozott annak ellenére is, hogy csapata lemaradt a rájátszásról.

A játékos 60 millió dollárt garantáltan megkap, ezzel posztja második legjobban fizetett játékosa lett.

A Dallas ezt megelőzően irányítóját, Dak Prescottot is „magához láncolta” a következő szezonra (franchise tag), a QB – amennyiben nem tudnak megegyezni egy hosszú távú szerződésben – 27 millió dollárt fog keresni 2020-ban.

A Houston Texans ezzel szemben – általános megdöbbenést keltve – elcserélte ugyancsak a liga legjobbjai közé tartozó elkapóját: így

DeAndre Hopkins az Arizona Cardinalshoz került.

Az üzlet részeként a texasi együttes megkapta az utóbbi években sok sérüléssel bajlódó futót, David Johnsont, valamint a Cardinals idei második körös és jövő évi negyedik körös választási jogát az amatőr játékosbörzén (draft). Hopkins a 2019-es szezonban 1165 yardot és 7 TD-elkapást jegyzett.

A sztárjátékos pótlására a Texans a jóval szerényebb képességű Randall Cobbot szerződtette három évre 27 millió dollárért.

A szabadügynök-piac hétfői nyitása során még jó néhány nagynevű játékos csapatot váltott: az elkapó Stefon Diggs Minnesotából a Buffalo Billshez szerződött négy draftjogért, közte a Bills idei első körös választásáért cserébe. Az elmúlt hat évben háromszor bajnok New England Patriots két védőjét, Kyle Van Noyt és Jamie Collinst is elveszítette, míg a Cleveland Browns a támadófalát és a tight end-sorát is megerősítette.

Az előző idényben a Nemzeti Főcsoport (NFC) döntőjéig menetelő San Francisco 49ers védőfalemberének, Arik Armsteadnek adott ötéves, 85 millió dolláros szerződést, míg az Amerikai Főcsoportban (AFC) finalista Tennessee Titans a liga előző idényének legjobb futóját, Derrick Henryt tartotta meg egy idényre 11 millió dollárért.

