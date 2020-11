A Napoli és Messi is Maradonára emlékezett

A hazai gárda nemcsak az eredménnyel, a 4-0-s sikerrel tisztelgett korábbi játékosa előtt. A kezdés előtt a csapatkapitány Lorenzo Insigne virágcsokrokat helyezett el a Maradonára emlékező molinók előtt, amelyeket az üres lelátókra tettek ki. A város tervei szerint a stadiont hamarosan az argentin legendáról nevezik majd el.

A Napoli első bajnokiját játszotta Maradona halála óta, a játékosok különleges, az argentin mezre emlékeztető szerelésben léptek pályára. A támadót szinte istenként tisztelik a dél-olaszországi városban, miután 1987-ben és 1990-ben megnyerte a Serie A-t a csapattal.

A meccs első gólját Insigne szerezte, aki a gólöröm során egy Maradona nevét és mezszámát viselő trikót mutatott fel, s megcsókolta azt.

A mérkőzés után Gattuso arról beszélt, a vírushelyzet közepette aggasztja, hogy a gyászoló drukkerek nem viselnek maszkot. A múlt heti halálhírre több ezer szurkoló lepte el Nápoly utcáit, s azóta is sokan rendszeresen összegyűlnek a stadionnál.

– fogalmazott a vezetőedző.

Maradona honfitársa, Lionel Messi is lerótta kegyeletét csapata, a Barcelona vasárnapi mérkőzésén. Ő szerezte a katalánok negyedik, egyben utolsó gólját a vendég Osasuna ellen, s miután megünnepelte a találatot társaival, félrevonult,

Maradona 1993-ban rövid ideig erősítette a rosariói csapatot, s ugyanilyen mezt viselt. Messi az ég felé emelte a tekintetét és a karjait, így búcsúzott a legendás elődtől, aki szintén szerepelt a Barcelonában is.

Lionel Messi pays tribute to Diego Maradona in a Newell's Old Boys No10 shirt after scoring for Barcelona. 🙌#UCL pic.twitter.com/YFHrQxpOmn

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 29, 2020