A Realnak sikerült túllépni a hétvégi vereségen

„Fontos volt, hogy továbblépjünk, és ezt meg is tettük. Egyénileg és csapatként is átéreztük a felelősséget” – nyilatkozta az argentin szakvezető a római meccs utáni sajtótájékoztatón.

A BL-címvédő Real szombaton meglepetésre 3-0-ra kikapott az Eibar otthonában a spanyol bajnokságban, ez volt a madridiak első veresége a 42 éves Solari irányításával.

– tette hozzá.

Solari erről a római lehetőségről beszélt. Hihetetlen, de ki lehetett hagyni:

What a shocking miss from Cengiz Ünder to potentially put Roma up 1-0 on Real Madrid before the HT whistle 🤯 pic.twitter.com/5Yi8KBmQEq

— DMV Soccer (@DMVSoccer96) November 27, 2018