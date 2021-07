Átfogalmazták az olimpiai mottót (videó)

Az olimpiai mottó Thomas Bach NOB-elnök javaslatára a jövőben nem „gyorsabban, magasabbra, erősebben”, hanem

„Erősíteni kell a szolidaritás eszméjét, mert a modern világ kihívásait már senki sem tudja egyedül kezelni” – jelentette ki a 67 éves német sportdiplomata.

A változtatást az alapelveket tartalmazó Olimpiai Chartába is átvezetik.

We move forward when we move together.

Introducing the new Olympic motto: Faster, Higher, Stronger – Together. #StrongerTogether pic.twitter.com/r87Ce99S4k

— Olympics (@Olympics) July 20, 2021