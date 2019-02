Átigazolási rekord született az angol harmadosztályban

Átigazolási rekord született az angol harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban: a Sunderland 4,6 millió eurót (körülbelül 1,45 milliárd forintot) fizetett a korábban szintén élvonalbeli, most második ligás Wigan Athleticnek az északír támadóért, Will Griggért.

Az üzlet csütörtökön, röviddel az átigazolási határidő lejárta előtt köttetett meg. Korábban egyetlen játékosért sem fizettek ilyen nagy összeget az angol harmadik vonalban.

A 27 éves Grigg 2016-ban Európa-szerte ismert lett, miután egy Wigan-szurkoló feltöltött egy videót a Youtube-ra, amelyben a drukkerek azt éneklik, hogy „Will Grigg’s on Fire”, azaz „Will Grigg formában”, ami az ismert énekes, Gala „Freed from Desire” című számának átköltött verziója volt. A dal nagy népszerűségnek örvendett az északír szurkolók körében az Eb-n is, amelyen Grigg is játszott.