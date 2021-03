Bemutatta idei versenyautóját a címvédő Mercedes

A W12 kódjelzésű modellnél megtartották a fekete fényezést, melyet a tavalyi idényben használtak először. Akkor a Mercedes azért váltott a korábbi ezüstről fekete színre, mert ezzel is jelezni akarta kiállását és támogatását a rasszizmus elleni küzdelem és az esélyegyenlőség mellett. Ezt az ügyet elsősorban a 2020-ban hetedik egyéni világbajnoki címét megnyerő brit Lewis Hamilton szerepvállalása miatt tekintette fontosnak a brit központú német istálló.

Az idei versenyautó műszaki és technológiai értelemben túlnyomó részt megegyezik a tavalyival, a széleskörű szabálymódosítások bevezetését ugyanis a koronavírus-járvány kitörése után 2021-ről 2022-re tették át a Forma-1 szabályalkotói.

Az úgynevezett hibridmotorok 2014-es bevezetése óta a Mercedes fölénye jellemezte az F1-et, Hamilton hat vb-diadalt aratott a csapattal, és csak egyszer, 2016-ban tudták őt legyőzni, de akkor is csapattársa, Nico Rosberg volt a világbajnok.

Hétszeres világbajnok is csak egy van Hamiltonon kívül, mégpedig a legendás német Michael Schumacher, akinek 20 esztendős fia, Mick idén mutatkozik be az F1-ben.

#W12 looking 🔥 Can’t wait to get behind the wheel 🙌🏾 pic.twitter.com/HiobgiCCD3

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 2, 2021