Egy spanyol focistát választottak a század legjobb labdarúgójának

A legjobb tízbe bekerült az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo is.

A spanyol Xavi, az FC Barcelona korábbi irányítója a 21. század legjobb labdarúgója a futballstatisztikákra szakosodott Squawka portál szerint.

Az elemzők csak olyan játékost vettek figyelembe, aki legalább száz mérkőzést játszott nemzeti válogatottjában, abban meghatározó szerepet vitt, de az eredményesség csak az egyik szempont volt a rangsor kialakításánál.

A Squawka által összeállított lajstromban a világ- és kétszeres Európa-bajnok Xavi mellett további három spanyol is helyet kapott, a kapus Iker Casillas és a középpályás Andrés Iniesta, s a Real Madridban ma is aktív középhátvéd, Sergio Ramos. Casillason kívül még egy világbajnok kapus, az olasz Gianluigi Buffon követelt helyet magának a listán.

A legjobb tízbe bekerült a most a Juventusban légióskodó, előzőleg a Realt erősítő, ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo, aki Európa-bajnoki címig vezette a portugálokat. Ugyanakkor csak a „B csapatba” fért be a Barcelona sztárfutballistája, az Aranylabdát eddig hatszor kiérdemlő Lionel Messi, aki az argentin válogatottban kevésbé tudott hatékony lenni, s nemzeti szinten be kellett érnie a 2014-es vb-ezüsttel.

Szintén a „másodosztályba” sorolta a portál az Egyiptom színeiben 184 mérkőzésen szerepelt Ahmed Hasszant, aki abszolút válogatottsági rekorder a világfutballban.

A Squawka szerint a legjobb tíz labdarúgó sorrendje így fest:

1. Xavi (spanyol, 133 meccs/2 gól)

2. Iker Casillas (spanyol, 167 – 94 kapott gól)

3. Andrés Iniesta (spanyol, 131/13)

4. Sergio Ramos (spanyol, 170,/21)

5. Philipp Lahm (német, 113/5)

6. Fabio Cannavaro (olasz, 136/2)

7. Bastian Schweinsteiger (német, 121/24)

8. Gianluigi Buffon (olasz, 176 -146 kapott gól)

9. Cristiano Ronaldo (portugál, 164/99)

10. Diego Forlán (uruguayi, 112/36)

A portál publikált két all-star válogatottat is, amelyek vitaalapul szolgáló összetétele a következő:

Első csapat:

Casillas – Ramos, Gerard Piqué (spanyol), Cannavaro, Lahm – David Beckham (angol), Xavi, Schweinsteiger, Iniesta – Miroslav Klose (német), Ronaldo

Második csapat:

Claudio Bravo (chiiei) – Kolo Touré (elefántcsontparti), Rafa Marquez (mexikói), Lució (brazil) – Ahmed Hasszan (egyiptomi), Arturo Vidal (chilei), Yaya Touré (elefántcsontparti), Andrés Guardado (mexikói) – Lionel Messi (argentin), Forlán, Alexis Sánchez (chilei)

Forrás: MTI

Borítókép: illusztráció