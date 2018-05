Egyenlített a Washington a Vegas ellen

A Washington Capitals 3-2-re nyert az újonc Vegas Golden Knights otthonában az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) döntőjének második mérkőzésén magyar idő szerint csütörtök hajnalban, így 1-1-re áll az egyik csapat negyedik sikeréig tartó párharc. A vendégek kapusa, Braden Holtby 37 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A Stanley Kupáért folyó következő két összecsapást Washingtonban rendezik, az elsőt közép-európai idő szerint vasárnap, a másikat pedig kedd hajnalban.

Az újonc Vegas mellett a Washington is fennállása első bajnoki címéért küzd, a fővárosiak ezt megelőzően egyszer, még 1998-ban voltak fináléban, akkor 4-0-s összesítéssel kikaptak a Detroit Red Wingstől. Azaz a mostani volt a történelmi első diadala a Capitalsnak Stanley Kupa-döntőben.

Jó előjel volt a Vegas számára, hogy amióta 1939-ben bevezették a négy győzelemig tartó párharcot a döntőben, azóta 78 alkalomból 61-szer (azaz 78,2 százalékban) az a csapat nyerte meg a Stanley Kupát, amely az első felvonásban diadalmaskodott. Az utolsó gárda, amely vereséggel kezdte a finálét, és mégis bajnok lett a végén, a 2011-es Boston Bruins volt.

Akár csak két napja, megint a hazaiak ütötték az első gólt, igaz, előtte kimaradt egy óriási washingtoni helyzet. A 8. percben Luca Sbisa előre emelt korongját Dmitrij Orlov szerette volna kézzel elütni a kék vonalnál, ám James Neal közbe ugrott, megszerezte azt, majd mértani pontossággal kilőtte a bal felső sarkot (1-0). A Vegasnak ez volt a kilencedik otthoni találkozója a playoffban, és eddig minden alkalommal vezetést is szerzett, ráadásul ezt mindig az első tíz percben tette.

A 15. percben megsérült a vendégek csatára, Jevgenyij Kuznyecov a Brayden McNabb-bel a félpályán történt ütközés során, és nem is térhetett vissza. Az orosz csatár 25 pontjával vezeti a rájátszást, és az elmúlt 11 mérkőzésen mindig szerzett pontot, ami klubcsúcsnak számít. Még a szünet előtt egyenlített a Capitals. Mindkét oldalon volt egy-egy kiállított játékos, és egy szép keresztpasszal Michal Kempny hozta kihagyhatatlan helyzetbe Lars Ellert (1-1).

A második harmad elején emberelőnybe került a Washington, és egy parádés korongjáratás végén Eller átadását Alekszandr Ovecskin kapásból vágta a hálóba (1-2). A meccs derekán egy gyors ellentámadás végén növelték előnyüket a vendégek. Brooks Orpik lövése megpattant a blokkolni igyekvő Alex Tuch alkarján, és a pakk a bal kapuvasról befelé vágódott (1-3). A Capitals védőjének ez volt az első találata az idei rájátszásban. A fordulás előtt szépített a Golden Knights. Létszámfölényben Shea Theodore a kék vonalról lőtt a hálóba, Bredan Holtby, a vendégek kapusa nem láthatta a kísérletet, mert ketten is előtte álltak zavarni (2-3).

Agresszíven kezdte a harmadik játékrészt a Vegas, kettős emberelőnybe is került, de nem élt a lehetőséggel, Holtby magabiztosan védett többször is. A Washington hatékonyan rombolta a hazai próbálkozásokat, majd két perccel a vége előtt a vendégek kapusa bemutatta a nap védését, miután visszavetődve, a bot szárával mentette Tuch közeli lövését. A hajrában a kapuvas is segítségére volt. A végén Marc-Andre Fleury kapus helyett is mezőnyjátékos jött a jégre, ám nem sikerült az egyenlítés.

Eredmény:

Stanley Kupa, döntő, 2. mérkőzés:

Vegas Golden Knights-Washington Capitals 2-3 (1-1, 1-2, 0-0)

gól: Neal (8.), Theodore (38.), illetve Eller (18.), Ovecskin (26.), Orpik (30.)