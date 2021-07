Elképesztő balszerencse okozta az NHL-kapus halálát

A 24 éves lett játékos egy július 4-i ünnepségen mellkasi és fejsérülést szenvedett. A michigani Novi rendőrségének közlése szerint a tűzijáték kissé megdőlt és a lövedékek a közelben lévők felé irányultak. Kivlenieks egy jacuzziban ült több ember társaságában, és amikor megpróbált kimenekülni, elcsúszott, ekkor szerezte a fejsérülést.

It’s with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.

We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.

Rest in peace, Kivi.https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25

