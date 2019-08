Figyelmeztető lövések és letartóztatások voltak Bernben

A svájci rendőrség közbelépésére volt szükség a szerb futballhuligánokkal szemben a Young Boys és a Crvena zvezda szerdai Bajnokok Ligája-selejtezője előtt és után is.

A több száz fős vendég ultracsoport már az érkezésekor gondot okozott, többektől támadó eszközöket koboztak el, illetve hamis jegyekkel próbáltak bejutni a meccsre.

A vendégdrukkerek a stadionhoz vonulva több embert bántalmaztak, a rendőrség figyelmeztető lövéseket adott le. Az összecsapásokban öten megsérültek, három randalírozót pedig letartóztattak.

A rendőrségnek a 2-2-re végződött találkozót követően is többször, még éjfél után is be kellett avatkoznia.