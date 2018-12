Győzelmi kényszerrel lépnek pályára a nagyok

A labdarúgó Bajnokok Ligája B és C csoportjában a Tottenham és az Internazionale, valamint a Napoli, a Paris Saint-Germain, és a Liverpool harcol még a továbbjutásért kedden.

A B csoportban már biztosan első az FC Barcelona, a második és nyolcaddöntőbe kerülést érő pozícióért azonban nagy küzdelem várható az egyformán hétpontos Tottenham és Internazionale között. Papíron az olaszoknak lesz könnyebb a dolga, mivel nem kell mást tenniük, mint hazai pályán legyőzni az egy ponttal utolsó PSV Eindhovent. A londoniakra jóval nehezebb feladat vár, hiszen a Camp Nou-ban lépnek pályára a Barcelona vendégeként, mégpedig úgy, hogy csak a győzelem jelenthet számukra továbbjutást. Az egymás elleni mérleg a Tottenhamnek kedvez, mert bár 2-1-re kikapott az Inter vendégeként, két héttel ezelőtt a Wembley Stadionban 1-0-ra nyert az olasz együttes ellen, így azonos pontszám esetén a Spurs végezne a második helyen. A Mauricio Pochettino vezette angol csapat abban bízhat, hogy a Barca ezt a meccset már nem veszi annyira komolyan, de ha tartalékolnak is a katalánok, saját közönségük előtt akkor sem valószínű, hogy „leadnának” bármilyen tétmérkőzést.

A Tottenham szombaton egy némiképp felforgatott összeállításban, a legnagyobb sztárok pihentetése mellett is 2-0-ra nyert a Leicester vendégeként a Premier League-ben, míg az Inter már pénteken lejátszotta soros bajnokiját, és kapott ki 1-0-ra a Serie A-ban toronymagasan listavezető Juventus vendégeként.

Luciano Spalletti vezetőedzőnek nem okozhat problémát egy erős csapat összeállítása, mivel csak a hosszabb ideje sérült Radja Nainggolan játékára nem számíthat. Az eddigi két idegenbeli fellépésén pontot sem szerző PSV nem sok jóra számíthat Milánóban, a továbbjutásért küzdő Inter ugyanis vélhetően az első perctől kezdve rohamozni fog, és a papírforma szerint akár többgólos különbségű sikert is arathat.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a Tottenhamnek győzelemre kell játszania Barcelonában, de Pochettino mesternek sérülés miatt nélkülöznie kell majd a középpályás Moussa Dembelét, és a védő Kieran Trippiert. A Barcánál Ernesto Valverdének is számolnia kell néhány hiányzóval, de ha nem veszi félvállról az összecsapást, akkor akár a Luis Suárez, Lionel Messi, Philippe Coutinho támadótriót is pályára küldheti, az ő megállításuk pedig minden bizonnyal komoly feladat elé állítja majd a Spurs védelmét.

PSG-Napoli-Liverpool versenyfutás

A C csoportban a BL mostani kiírásának legkiegyenlítettebb küzdelme ér véget kedd este. A szerb Crvena zvezda kiválóan teljesített, Belgrádban 0-0-t játszott a Napolival, majd 2-0-ra verte a Liverpoolt, most azonban a Paris Saint-Germaint fogadja, a francia együttesnek pedig győznie kell ahhoz, hogy biztosítsa helyét a legjobb 16 között. Ez kötelező feladat Thomas Tuchel sztárcsapata számára, amely ráadásul hétvégén pihenhetett, miután a franciaországi zavargások és tüntetések miatt szinte a teljes bajnoki fordulót elhalasztották. A többek között Neymarral, Kylian Mbappéval, Edinson Cavanival és Angel Di Maríával felálló PSG-nek várhatóan nem okozhat gondot a csoportban utolsó belgrádiakkal szembeni siker, így pedig a Napoli és a Liverpool angliai összecsapása dönt majd arról, hogy ki jut még tovább ebből a négyesből.

A BL-ben nagy tapasztalattal rendelkező Carlo Ancelotti által irányított nápolyi csapat 9 ponttal most az élen áll, így egy liverpooli döntetlen biztos továbbjutást érne a számára. A dél-olasz együttes ráadásul a csoportkörben még nem szenvedett vereséget, öt meccséből kettőt megnyert, háromszor pedig döntetlent játszott. A Napoli szombaton a Frosinone 4-0-s kiütésével „melegített be” a sorsdöntő ütközetre, míg a Liverpool a Bournemouth otthonában győzött ugyanilyen arányban a Premier League szombati játéknapján.

Ancelotti tanítványai tehát már egy döntetlennel a legjobb 16 közé jutnak, de ha csoda történik, és a Crvena zvezda nyer a PSG ellen, akkor a Napoli egy vereséggel is továbblép. Jürgen Klopp Liverpooljának azonban mindenképp a győzelemre kell játszania, mert ha a PSG sikerrel jár Belgrádban, akkor az angolok csak a Napoli megverésével juthatnak tovább.

Ebben a csoportban – a párizsiak belgrádi döntetlenje és a Pool hazai sikere esetén – akár az is előfordulhat, hogy a Liverpool, PSG, Napoli trió minden tagja kilenc ponttal zárja a csoportkört. Ebben az esetben az egymás elleni eredmények miatt az angol együttes végezne csoportelsőként, a második pozícióról pedig az Anfield Roadon kedd este kialakuló végeredmény döntene.

Akik már nem izgulnak

Szintén kedden zárul a küzdelem az A és a D csoportban is. Előbbiben az egyetlen kérdés, hogy az Atlético Madrid, vagy a Borussia Dortmund lesz-e a csoportelső, míg utóbbiban már csak az a tét, hogy a Galatasaray, vagy a Lokomotiv Moszkva kaparintja-e meg a harmadik helyet, amely tavaszi folytatást jelent az Európa-liga legjobb 32 csapata között.

