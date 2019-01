Jubileumi címvédésre készül Federer

Melbourne-ben hétfőn elkezdődnek a küzdelmek a 107. ausztrál nyílt teniszbajnokságon, az idei első Grand Slam-tornán, melynek 128-as főtábláján magyar részről Babos Tímea és Fucsovics Márton kapott helyet.

A világranglistán 65. Babos – aki tavaly a második fordulóig jutott – a WTA-rangsorban 58. tunéziai Onsz Dzsabúr ellen kezd, akivel 2/2-re áll a különmérlege. A 25 éves magyar játékos párosban címvédőként indul a francia Kristina Mladenovic oldalán, a vegyes párosra pedig – melyben egy éve döntőt vívott – életében először Fucsovics Mártonnal nevezett.

A férfiaknál magyar részről a világranglistán karriercsúccsal 35. Fucsovics élete második AO-főtáblájára készülhet, s a nyitókörben a 65. helyen álló spanyol Albert Ramosszal találkozik, aki ellen 1/2 a győzelmi mérlege. Fucsovicsnak bőven van megvédenivaló ranglistapontja az Australian Openen, ugyanis tavaly egészen a nyolcaddöntőig jutott, ahol a későbbi bajnok Roger Federer állította meg.

Az idei melbourne-i selejtezőben Stollár Fanny egyedüli magyarként a második fordulóban fejezte be szereplését.

Női mezőny

A női elitmezőnyben gyakorlatilag két címvédő is akad a tavaly első Grand Slam-serlegét megszerző Caroline Wozniacki és az akkor szülési szabadság miatt hiányzó Serena Williams személyében. A 37 éves amerikai sztár 2017-ben Melbourne-ben aratta 23. GS-diadalát, és már csak egy sikerre van az örökrangsorban éllovas ausztrál Margaret Courttól. Tavalyi visszatérése óta a világranglistán jelenleg csak 16. Willams Wimbledonban és a US Openen is döntőt játszott.

Rajta kívül a világelső – és gerincproblémái után a múlt héten visszatért – román Simona Halep, a 2016-os bajnok és wimbledoni címvédő német Angelique Kerber, illetve a US Open-győztes Naomi Oszaka is esélyes lehet még a Daphne Akhurst Kupa elhódítására. Kerber nemrég edzőt váltott, és már a 2003-ban AO-döntős Rainer Schüttler irányítja a felkészülését, Oszaka viszont miután kikapott a brisbane-i elődöntőben, elkeseredésében visszalépett az e heti sydneyi versenytől.

Férfiak

A férfiaknál a kétszeres címvédő Roger Federer tekinthető az egyik favoritnak, aki hetedik ausztráliai diadalával egyedüli rekorder lenne, megelőzve Novak Djokovicot és az ausztrál Roy Emersont. A 37 éves svájci csillag tavaly 20. GS-diadalával tovább javította saját csúcsát, és a 21. egyben karrierje 100. tornagyőzelme is lenne.

A 31 esztendős Djokovic 15. Grand Slam-elsőségével feljönne az örökrangsor harmadik helyére, megelőzve Pete Samprast. A wimbledoni diadala óta csak három meccset elvesztett szerb akkor csúszhat le a világelső pozícióból, ha nem jut el a nyolcaddöntőig, Rafael Nadal pedig megnyeri a viadalt. Ennek már csak azért sem túl nagy a valószínűsége, mert a 17 GS-trófeával büszkélkedő spanyol szeptember óta nem versenyzett térdproblémák miatt, ráadásul novemberben műtéten esett át.

A „nagy négyes” negyedik tagja, Andy Murray utolsó Australian Openjén indul, az ötszörös döntős skót ugyanis bejelentette, hogy csípőfájdalmai miatt az idén visszavonul.

Ami az élmezőny többi tagját illeti, a legnagyobb eséllyel a világranglistán negyedik Alexander Zverev indul, aki Grand Slameken még csak negyeddöntőig jutott el, de a novemberi ATP-világbajnokságon Federert, majd a döntőben Djokovicot is megverte. A 21 éves német mellett a fiatalok közül az osztrák Dominic Thiem (8.), az orosz Karen Hacsanov (11.) és a horvát Borna Coric (12.) is okozhat meglepetéseket.

Borítókép: Federer vonul az idei AO-trófeával. Minden bizonnyal a torna végén is azt szeretné szorongatni, csak ezzel nem lesz egyedül…

AFP / Asanka Brendon Ratnayake