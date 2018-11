Jubileumokat tartogatott az NHL legutóbbi játéknapja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS ANDRÁSNÉ szül. Grúber Mária 59 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2018. november 14-én 15 órakor lesz a vanyolai temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH GYÖRGYNÉ Szül.: Vitéz Ilona 88 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 14-én 13 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Gyászoló család

"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BOCSKAY KÁROLYNÉ született Vesztergom Ilona 76 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 14-én 15 órakor lesz a mencshelyi temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik imserték és szerették, hogy OSZVALD EDUÁRD 80 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2018. november 10-én, szombaton 13 órakor lesz a herendi temetőben. Gyászmisét lelki üdvéért 12.15-kor tartunk a herendi katolikus templomban. Gyászoló család

Szeretettel emlékezünk SOMOGYI IMRE halálának 10. évfordulója alkalmából. Családja

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik 2018. november 7-én LÁSZLÓ JÓZSEF temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MOLNÁR LAJOSNÉ szül.: Csay Margit 88. életévében csendesen megpihent. Temetése 2018. november 10-én 11 órakor lesz az ajkai régi temetőben. Előtte szentmise 10 órakor a katolikus templomban. Gyászoló család

"Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Hosszú volt az út, amely most véget ért. Fáradt tested megpihenni tért. Végső utadra indulj megnyugodva, Szeretetünk elkísér égi otthonodba." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CZIRÁKI FERENC volt szeszipari dolgozó életének 74. évében türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetése 2018. november 13-án 13 órakor lesz a veszprémi Vámosi úti temetőben. Gyászoló család

"Egy szál virág, egy gyertyaláng, egy fénykép, amiről mosolyogsz ránk. Emléked örökké itt marad, amíg élünk, Te velünk maradsz." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk VIZI SÁNDOR halálának 3. évfordulóján Szerető felesége, lányai és családjuk

Fájó szívvel tudatjuk, hogy édesapánk, nagypapám TÁRKÁNYI KÁROLY életének 91. évében elhunyt. Temetése 2018. november 12-én 13 órakor lesz a Dózsavárosi temetőben. Gyászoló család

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkbe örökké élsz, Mert szerettünk nagyon..." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÜRKLI FERENCNÉ szül: Sebestyén Mária 90 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 12-én, hétfőn 13 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. Kérjük részvétüket csak egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló család

"Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen. Rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem! Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, Akik szívből szeretnek, nem felednek Téged!" Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BAKSA FERENC bakonyjákói lakos 68 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 10-én 13 órakor lesz a bakonyjákói temetőben. A gyászoló család

"Igaz, hogy most ti engem temettek, Én azért most is itt vagyok veletek! Nehéz a kezem - leteszem. Nehéz a szemem - lecsukom. Megyek az úton, de ne sirassatok. Földi életemből csak ennyi jutott. Isten minden embernek kimérte, Kinek hol a kezdete és hol a vége." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ZSIGMOND PÁLNÉ szül. Takács Rozália életének 82. évében váratlanul elhunyt. Temetése november 9-én, a 14.45-kor tartandó gyászmise után, 15.30-kor lesz a tüskevári temetőben. Szerető családja

„Előttünk az arcod, szívünkben emléked, Amíg élünk, nem feledünk téged!” Fájó szívvel emlékezünk KOVÁCS JÓZSEF halálának 1. évfordulóján. Nyugodj békében! Szerető felesége, fiai, menye, és unokái: Milán, Iza, Hunor és Nimród

"Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MOHOS IMRÉNÉ szül: Köcski Mária, Marika néni életének 87. évében csendesen megpihent. Temetése 2018. november 10-én szombaton 13 órakor lesz a Dózsavárosi temetőben. A gyászoló család

"Egész életen át szerényen élt, szívesen dolgozott, Most bánatot ránk hagyva, minket itt hagyott. Örök álom zárja le drága két szemét, megpihenni térő dolgos két kezét." Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk RIZ ISTVÁN nyugdíjas tűzoltó 77 éves korában váratlanul örökre megpihent. Utolsó útjára a római katolikus egyház szertartása szerint 2018. november 8-án 11 órakor kísérjük a veszprémi Vámosi úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk temetésén részt vesznek, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeznek. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Lányai, vejei, unokái, dédunokája

"Te, aki elmentél, örökké velünk leszel, mert a mi szívünkben soha el nem veszel! Álmainkban jössz, mi boldog könnyek közt ébredünk, mert tudjuk, Te mindig itt vagy és leszel velünk." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÍRÓ JENŐ 60 éves korában csendesen megpihent. Végső búcsút november 10-én, szombaton a 12.30-kor kezdődő gyászmise után, 13 órakor veszünk tőle, a hidegkúti felső temetőben. Gyászoló család

"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KUTASI ZOLTÁN 69 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2018. november 12-én, hétfőn 14 órakor lesz a badacsonytomaji temetőben. Gyászoló család

Megtört szívvel, mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH BÉLA "Charlie" az egykori Hobby együttes gitárosa, a Hirtenberger Bt. munkatársa életének 69. évében elhunyt. Utolsó útjára 2018. november 10-én 15 órakor kísérjük a pápai Alsóvárosi temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén részt vesznek vagy más módon osztoznak gyászunkban. Kérjük részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család

"Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek..." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk CSENDES JÓZSEF ny. r. százados halálának 2. évfordulóján és fia CSENDES ANDRÁS halálának 6. évfordulóján. Szerető felesége és Tamás