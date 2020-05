Kalou saját csapatát buktatta le, fel is függesztették

Salomon Kalou, a berlini együttes csatára a közösségi oldalán olyan videót osztott meg, amiben

A felvételen az is hallatszott, hogy a játékosok a fizetésük csökkentéséről társalognak egymással.

Az azóta letörölt videóban a német Jordan Torunarigha – akit éppen koronavírusra teszteltek – kinevette az egészségügyi dolgozót, aki arra kérte, töröljék a felvételt.

A német bajnokság csapatai ezen a héten szigorú intézkedések mellett kezdhették el a csoportos edzéseket, ugyanis a liga azt szeretné, ha zárt kapuk mögött még ebben a hónapban folytatódhatna a Bundesliga.

A német liga (DFL) élesen kritizálta Kalout, mondván, a felvétel teljességgel elfogadhatatlan. Később a berliniek honlapján az elefántcsontparti támadó közleményben kért elnézést, a klub azonban így is felfüggesztette a játékjogát.

A DFL és a német szövetség az edzések újraindulása előtt közösen kérte a játékosokat a szociális távolságtartásra, és arra, hogy ne az edzőközpontok közös helyiségeiben, hanem otthon öltözzenek át.

