Két góllal verte meg Egyiptomot Oroszország

A házigazdák így szinte biztosan nyolcaddöntőbe jutnak.

A házigazda orosz válogatott 3-1-re legyőzte az egyiptomi csapatot kedden az A csoport második fordulójának szentpétervári mérkőzésén a labdarúgó-világbajnokságon, így szinte biztosan nyolcaddöntőbe jut négyeséből.

Az orosz együttes hat pontjának és kiváló gólkülönbségének (8-1) köszönhetően szinte biztos továbbjutónak érezheti magát, s már szerdán hivatalosan a 16 közé kerülhet, amennyiben a szaúdiak nem győzik le a csoportfavorit uruguayiakat.

Az egyiptomi együttesbe a keddi meccsre visszatért a vállsérüléséből felépült Mohamed Szalah, aki büntetőből gólt is szerzett, ám csapata továbbjutása így is valószínűtlenné vált. Ahhoz ugyanis a szaúdiak elleni zárókörös győzelmen kívül arra lenne szüksége, hogy Uruguay szerdán, illetve az utolsó fordulóban is kikapjon, s a hármas holtversenyben a legjobb legyen a gólkülönbsége.

Oroszország-Egyiptom 3-1 (0-0) Szentpétervár, 64 468 néző, v.: Enrique Caceres (argentin)

gólszerzők: Faszj (47., öngól), Cserisev (59.), Dzjuba (62.), illetve Szalah (73.)

sárga lap: Szmolov (84.), illetve Trezeguet (57.)

Az első félidőben a házigazdák futballoztak némi fölényben, ezt a kapura lövések száma is igazolta, de a játékosok egyik oldalon sem céloztak pontosan. Az oroszok közül csak Szergej Ignasevics találta el a kaput, az ellenakciókra alapozó egyiptomiak részéről pedig csupán Mohamed Szalah tudott veszélyeztetni.

A második játékrész álomszerűen kezdődött a házigazda szempontjából, ugyanis két perc sem telt, amikor egy öngóllal vezetéshez jutott a Szbornaja. Az addig stabilan futballozó egyiptomiak érezhetően megzavarodtak, közel tíz perc is eltelt mire rendezték soraikat. Negyedóra után az afrikai csapat már kisebb lehetőségekig is eljutott, de mire igazán magukhoz térhettek volna a sokkból, az orosz csapat három percen belül eldöntötte a meccset. Az első találkozón is eredményes Cserisev és Dzjuba szép találatai után az egyiptomiak padlóra kerültek, ám Szalah bő negyedórával a vége előtt visszaadta számukra a reményt.

Gólok II. félidő: 47. perc: Jobb oldali orosz támadás végén egy gyenge beadást az egyiptomi kapus a 16-os jobb sarka elé öklözött, ahonnan Zobnyin próbálkozott lövéssel, de „eltörte” a labdát, az ötösön elcsúszó védőn, Faszjon azonban irányt változtatott, s a jobb sarokba gurult (1-0). 59. perc: a jobb oldalon a 16-oson belülre nagy lendülettel érkező Fernandes kapott labdát, majd az alapvonalról gyönyörűen gurított az ötös elé, ahonnan a teljesen üresen álló Cserisev a kapuba bombázott (2-0). 62. perc: Dzjuba egy hosszan előreívelt labdát mellel szépen levett, majd átjátszotta védőjét, s 14 méterről nagy erővel a kapuba lőtt (3-0). 73. perc: Szalah tört volna be az orosz 16-oson belülre, ám védője buktatta. A mérkőzésvezető előbb szabadrúgást ítélt, majd a videós elemzés után a büntetőpontra mutatott. A 11-est az egyiptomiak sztárja a bal felső sarokba rúgta (3-1).

Az afrikai együttes a hajrában minden megtett az újabb gólért, az oroszok azonban uralták a meccset és biztosan őrizték előnyüket.

Borítókép: MTI / AP / Martin Meissner