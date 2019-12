Két Philadelphia-szurkolót a teljes idényre kitiltottak a csarnokból (videó)

A két együttes az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szombati játéknapján találkozott. A negyedik negyedben egy játékmegszakítás során Thomas kisétált a lelátóra, és higgadtan számon kérte a drukkereken a viselkedésüket.

– mesélte utóbb a történteket az irányító, hozzátéve, hogy a drukker közben szidalmazta is őt.

– idézte fel.

Az érintett drukkerek elnézést kértek. Mint kiderült,

"A fan has both of his middle fingers up, and said 'F— you, b—-' three times. … I go in the stands to confront him. … His response was, 'I'm sorry. I just wanted a Frosty.'"

