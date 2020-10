Kidőlt a Leicester védője

ízléses ez? / 31 másodperce

Kutyafuttában, az év eleje óta tomboló világjárványra reagálva készítette el új filmjét a Transformers-mozik atyja, Michael Bay: a Songbird című mozit májusban jelentették be, és rohamléptekkel le is forgatták, így már meg is érkezett az első előzetes.