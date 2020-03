Kirabolták Vertonghen otthonát

A 118-szoros belga válogatott hátvéd házába

A rablók szúrófegyverekkel érkeztek, értéktárgyakat tulajdonítottak el, majd elmenekültek.

Jan Vertonghen's family were burgled and held at knifepoint in London while he was with Tottenham for their Champions League game in Germany on Tuesday pic.twitter.com/6Tu7GaqE1M

— B/R Football (@brfootball) March 15, 2020