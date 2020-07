Kirámolták a házát Fabinhónak, miközben ünnepelte a bajnoki címet

A BBC tájékoztatása szerint a 26 éves légiós otthonába ismeretlenek törtek be a tengerparti Formbyban valamikor szerda délután és csütörtök reggel között, és

ékszerek, illetve egyéb értékcikkek mellet az autóját is ellopták.

Utóbbit később a rendőrség megtalálta a közeli Wiganben.

A number of jewellery items and a grey Audi RS6 were stolen.

Fabinho was celebrating Liverpool's Premier League title at the time.

