Kirúgták José Mourinhót

A bajnokságban hatodik helyen álló Manchester United megköszönte az 55 éves portugál szakember munkáját, valamint jelezte, az idény végéig megbízott menedzser irányítja majd a „vörös ördögöket” – írja a Nemzeti Sport.

A korábban a Portónál, a Chelsea-nél, az Internazionalénál és a Real Madridnál is dolgozó edző 2016 nyarán lett a Manchester United menedzsere. Irányításával az együttes az első idényben a hatodik helyen végzett, a másodikban pedig ezüstérmes lett a PL-ben. Mourinho Európa-ligát, Ligakupát és angol Szuperkupát nyert a manchesteriekkel.

A mostani bajnokságban az MU 19 ponttal van lemaradva az éllovas Liverpool mögött, s tizeneggyel a Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helytől. A csapat tizenhét forduló alatt csupán 26 pontot szerzett, a legutóbbi fordulóban a listavezető Pool otthonában 3–1-re kikapott.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018