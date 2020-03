Könnyen lehet, hogy vége Torreira szezonjának

Az Ágyúsok honlapjának csütörtöki bejelentése szerint a 24 éves középpályás hétfőn a Portsmouth elleni FA Kupa-találkozó 16. percében, James Bolton szerelési kísérleténél sérült meg súlyosan. Az uruguayi játékos mankókkal a hóna alatt hagyta el a rivális stadionját.

Video: Arsenal midfielder Lucas Torreira leaving Fratton Park in a leg brace after being stretchered off in the first-half against Portsmouth tonight. [@MarkyMBryans] #afc pic.twitter.com/oRpAavVw2c

— afcstuff (@afcstuff) March 2, 2020