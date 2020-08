Majdnem fél év után tér vissza a nemzetközi klubfutball

Közel öt hónap kihagyás után, szerdán négy nyolcaddöntős párban derül fény a továbbjutó kilétére.

A nyolcaddöntő párharcai közül hatban meg tudták rendezni az első mérkőzéseket még március 12-én, az Internazionale-Getafe, valamint a Sevilla-Roma összecsapásokat azonban már nem sikerült lebonyolítani.

A módosított versenykiírás szerint

a két spanyol-olasz párosításban egyetlen, semleges helyszínen lejátszott mérkőzés dönt a továbbjutásról,

a többi esetben az első mérkőzéseken idegenben szereplő együttesek fogadják riválisaikat.

Az Inter, a Getafe, a Sevilla és a Roma csapata emiatt már most elutazik a négy németországi helyszín valamelyikére, míg a továbbjutók a szerdai és csütörtöki mérkőzéseiket követően teszik át székhelyüket Kölnbe, Düsseldorfba, Gerlsenkirchenbe, illetve Duisburgba, ahol nézők nélkül csapnak majd össze egymással. Ez utóbbi feltétel alól a török Basaksehirt fogadó dán FC Köbenhavn szeretett volna felmentést kapni, az európai szövetség (UEFA) azonban minden visszavágóra zárt kapus mérkőzéseket írt elő a koronavírus-járvány miatt.

A sorozatban állva maradt együttesek közül kilencen is a négy legerősebb bajnokságból érkeznek, közülük a Wolverhampton, a Getafe és az Eintracht Frankfurt számára is a következő szezon európai kupaszereplése is a tét: a sorozat győztese a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet a 2020/2021-es idényben.

Nagy meglepetés lenne ugyanakkor, ha a végelszámolásnál nem a Manchester United, az Inter, a Roma vagy a Sevilla lenne ott,

ugyanis mind a négy együttes hosszú veretlenségi szériával a háta mögött vág neki a végjátéknak. Az angol bajnokságban bronzérmesként zárt MU 21 mérkőzéses óta nem talált legyőzőre, az ugyancsak biztos BL-induló Inter legutóbbi nyolc mérkőzéséből három döntetlen mellett ötször nyert és az elmúlt kilenc év legjobb eredményét elérve másodikként végzett a Serie A-ban.

A Roma – mely bajnoki ötödikként az El-ben szerzett indulási jogot – utolsó nyolc bajnokiján hétszer győzve maradt veretlen, míg a BL-résztvevő Sevilla 17 mérkőzéses vereség nélküli szériát épített, az újraindulás óta 11 találkozón hat győzelem és öt döntetlen a mérlege.

Meglepetést leginkább a Premier League-ben sokáig jól álló Wolverhampton, vagy a Bundesligában ötödikként zárt Leverkusen okozhat, míg a kisebb csapatoknak az adhat bizakodásra okot, hogy

a negyeddöntőtől kezdődően minden párharcban egy mérkőzésen dől el a továbbjutás.

A sorozat negyeddöntőit jövő hétfőn és kedden tartják, az elődöntőkre augusztus 16-17-én kerül sor, míg a finálét augusztus 21-én rendezik Kölnben.

Európa-liga:

szerda, nyolcaddöntő:

Internazionale (olasz)-Getafe (spanyol), Gelsenkirchen 21.00 nyolcaddöntő, visszavágók (zárójelben az első mérkőzés eredménye):

FC Köbenhavn (dán)-Basaksehir (török) 18.55 (0-1)

Sahtar Donyeck (ukrán)-VfL Wolfsburg (német) 18.55 (2-1)

Manchester United (angol)-LASK Linz (osztrák) 21.00 (5-0) csütörtök, nyolcaddöntő:

Sevilla (spanyol)-AS Roma (olasz), Duisburg 18.55 nyolcaddöntő, visszavágók:

Bayer Leverkusen (német)-Glasgow Rangers (skót) 18.55 (3-1)

Wolverhampton Wanderers (angol)-Olimpiakosz Pireusz (görög) 21.00 (1-1)

FC Basel (svájci)-Eintracht Frankfurt (német) 21.00 (3-0)

