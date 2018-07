Märcz Tamás: nem veheti félvállról a nyitómeccset a válogatott

A férfiak a csoportküzdelmeket Georgia ellen kezdik, ezt követően jön az olaszok elleni rangadó, amelynek várhatóan a csoportelsőség és az azzal járó közvetlen negyeddöntő – ott pedig egy könnyebb ellenfél – lesz a tétje, végül Németországgal játszanak.

Nem szabad félvállról venni Märcz Tamás, a férfi válogatott szövetségi kapitánya szerint a Georgia elleni hétfői nyitómérkőzést a barcelonai vízilabda Európa-bajnokságon.

„Jól sikerült a kiutazásunk, pontosan érkeztünk, a szállodában is minden rendben ment. Most amolyan mini teszteket végzünk, hogy milyen gyorsan tudunk az uszodába érkezni, hiszen egy-egy órás edzéslehetőségeink vannak, s azok sem mindig a nap tökéletes pillanatiban. Minden edzéslehetőséget jól megtervezve kell kihasználunk” – nyilatkozta a szakember az MTI-nek a Piscines Picornell uszodában.

„Az elmúlt egy hónapban hasonló körülmények között készültünk, a játékosok pedig profik, tisztában vannak vele, hogy negyven fokban ne sétálgassanak például a pihenőidejük alatt az utcán” – fűzte hozzá.

A Georgia ellen hétfőn 15.30 órától sorra kerülő összecsapással kapcsolatban elmondta, februárban az Európa Kupa kecskeméti selejtezőjében ugyan fölényes, 16-5-s győzelmet arattak, ellenfelük azonban ezt követően mindenkinek megnehezítette a dolgát, így nem szabad félvállról venniük az összecsapást. „Ennek ellenére ez mindenképpen egy könnyen vagy nehezen, de hozható meccs, amely egy állomás az Eb első nagy feladata előtt” – nézett már az olaszok elleni szerdai rangadó elébe Märcz Tamás.

Öt évvel ezelőtt Barcelonában lett világbajnok az akkor még Benedek Tibor által irányított válogatott, abból a csapatból négyen vannak itt most is, egyikük – Nagy Viktor, Vámos Márton és Bedő Krisztián mellett – Bátori Bence, aki viszont a 2016-os belgrádi kontinensviadal óta első világversenyén tagja a keretnek. „Nagyon vártam már, örülök, hogy sikerült beverekednem magam a keretbe, sokat dolgoztam azért, hogy fejlődjek és eljussak ide” – mondta az MTI-nek a Szolnok játékosa.

„Az öt évvel ezelőtti egy nagyon szép emlék, de ez egy új esemény, most újra le kell tenni valamit az asztalra. Nagy Viktor akkor az egész vb-n zseniálisan védett, erre most is nagy szükség van, nekünk pedig jól blokkokkal kell segítenünk őt. Az eddigi mérkőzéseken az látszott, hogy ha hátul rendben leszünk, akkor előbb-utóbb elöl is beindul a dolog” – tette hozzá Bátori Bence.

Az első felnőtt világversenyére készülő Pohl Zoltán izgatottan várja kezdést, s tisztában van vele, hogy a játékvezetők várhatóan még nem adják majd meg neki a „tiszteletet”: „Védekezésben stabil szeretnék lenni, hiba nélkül lehozni, megsemmisíteni a centereket. Tudom, gyorsabban meg fogom kapni a kiállításokat, mint a többiek, de ez nem szabad, hogy megzavarjon” – mondta a bajnok Ferencváros játékosa.