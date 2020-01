Megint változtattak a miami pálya útvonalán

A sportág vezetőinek közleménye szerint a helyi lakosokkal, városvezetőkkel, üzletemberekkel és tudományos szakemberekkel történt több hónapos egyeztetés eredményeként döntöttek a módosítás mellett.

A floridai nagyvárosban az első elképzelések szerint belvárosi pálya épült volna, majd a helyi tiltakozás miatt a Miami Dolphins amerikaifutball-csapat arénájához készült egy terv. A mostani módosításokkal a helyszín nem változott, a pálya a Hard Rock Stadion körül vezet majd, ám egy, a lakosok által jelenleg is használt utat kivettek a nyomvonalból, mert annak igénybevétele sokak szerint komoly dugót okozott volna.

A futam elől ezzel még nem hárult el minden akadály, mivel Miami-Dade megye vezetése szerdán szavaz majd az érintett terület övezeti jogának visszavonásáról, ami szükséges ahhoz, hogy a versenyt megrendezhessék ott.

The F1 Miami Grand Prix will showcase Miami-Dade and Miami Gardens to the World. See new track below – world-class racing w/o using 199th St, and no racing during school hours. We hope the County Commission will support our effort to deliver this huge global event to you! pic.twitter.com/VqF5AnPMJT

— Tom Garfinkel (@TomGarfinkel) January 21, 2020