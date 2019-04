Na, van a szemtelen tizenegyes, és van ez (videó)

Ráadásul mindezt az új tréner, a korábbi Liverpool-legenda Robbie Fowler szeme láttára, aki most vette át a Brisbane csapatát, hogy kicsit helyrerázza az ausztrál élvonalban utolsó előtti helyen tanyázó gárdát.

A Brisbane az Adelaide United csapatát fogadta, aztán 2-2-es állásnál büntetőt kaptak a hazaiak, hogy ismét előnyhöz jussanak. Ekkor Éric Bauthéac odasétált a tizenegyesponthoz és halál nyugodtan, mintha legalább öt góllal vezetnének, végrehajtotta ezt:

😮 Oh wow, the audacity of Eric Bautheac to take this penalty for Brisbane Roar at 2-2

🙈 …in front of new manager Robbie Fowler too!pic.twitter.com/MGYSMVSmdg

— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) April 25, 2019