Nem változik a Haas-csapat felállása

Szerződést hosszabbítottak a francia Romain Grosjeannal, így változatlan felállással szerepelnek a 2020-as idényben.

Az amerikai bázisú istálló csütörtökön, a szingapúri verseny helyszínén jelentette be, hogy továbbra is számít 33 éves pilótájára, akinek a párja jövőre is a dán Kevin Magnussen lesz.

A Haas a konstruktőri világbajnoki pontversenyben jelenleg 26 ponttal a kilencedik, az egyéni vb-rangsorban Magnussen 18 ponttal a 16., Grosjean 8 ponttal a 17. helyen áll.

Forrás: MTI