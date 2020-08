Ronald Koeman a Barcelona új edzője

Az 57 esztendős szakember két évre írt alá, szerződtetését pedig szerdán jelentette be a katalán klub, amely technikai igazgatót is váltott, Eric Abidal távozása után a posztot Ramon Planes vette át. Planes korábban sportigazgatóként több spanyol együttesnél dolgozott, egy évig pedig ugyanezt a feladatot látta el a Premier League-ben szereplő londoni Tottenham Hotspurnél.

A holland Ronald Koeman lett az FC Barcelona labdarúgócsapatának vezetőedzője. Koeman mostanáig a holland válogatott szövetségi kapitánya volt, de a Mundo Deportivo spanyol lap értesülései szerint a 2021-re halasztott Európa-bajnokság végéig érvényes szerződésében szerepelt egy olyan kitétel, mely szerint ha a Barcelonától kap ajánlatot, akkor szabadon távozhat.

A holland sajtó szerint Koeman távozását a holland válogatott éléről megkönnyítette, hogy az Európa-bajnokságot a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztották, így a gárdára idén csak a Nemzetek Ligájában várnak mérkőzések.

Az FC Barcelona hétfő este jelentette be, hogy menesztette a vezetőedzői posztról Enrique Sétient, aki januárban Ernesto Valverdét váltotta a katalánok kispadján.

Sétien irányításával a csapat 25 mérkőzést játszott, ezek közül 16-ot megnyert, ötöt elveszített és négyszer döntetlent játszott. A Barcelona második lett a spanyol bajnokságban, a Király Kupában a legjobb nyolc között búcsúzott, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében pedig 8-2-es vereséget szenvedett a Bayern Münchentől, ekkora pofont 1946 óta nem kapott az együttes.

Koeman játékosként 1989 és 1995 között erősítette a Barcelonát, amellyel a spanyol bajnokságot négy, a Király Kupát, a BEK-et és az európai Szuperkupát pedig egy-egy alkalommal nyerte meg. A klubhoz 1998-ban másodedzőként tért vissza, és 2000-ig töltötte be ezt a posztot. Azóta a többi között az Ajax, a Benfica, a PSV Eindhoven, a Valencia, a Feyenoord, a Southampton és az Everton együttesét is irányította.

A szakember kora esti, bemutatkozó sajtótájékoztatóján több aktuális témát is érintett. Beszélt a sajtóhírek szerint távozni készülő Lionel Messiről, valamint a keret jelentős átalakításának szükségességéről, továbbá a Bayern elleni vereségről.

„Szeretnék együtt dolgozni Messivel, mert képes megnyerni a meccseket. Ő a világ legjobb futballistája, egy edző pedig azt akarja, hogy az ő csapatában legyen, ne az ellenfélnél”

– mondta az argentinról Koeman. Emlékeztetett, Messinek még egy évig él a szerződése a katalánoknál, majd hozzátette, hogy a 33 éves klasszis reményei szerint további éveken át erősíti majd a csapatot. Kiemelte, egyelőre nem beszélt a játékossal, így nem ismeri az álláspontját, ezért arról sem tud nyilatkozni, hogy edzőként neki kell-e majd őt győzködnie a maradásról vagy sem.

Hangsúlyozta, Messin kívül másokkal is elbeszélget majd, és világossá tette, hogy csak azokkal hajlandó együtt dolgozni, akik jól érzik magukat a klubnál. Hozzátette, egy 31-32 éves játékos karrierje még messze nem fejeződött be, minden azon múlik, mennyire motiválható és mennyi sikeréhség maradt benne. Ugyanakkor hangsúlyozta, ő egy holland edző, márpedig honfitársaira is jellemző, hogy soha nem ijedtek meg attól, hogy fiatal játékosoknak lehetőséget adjanak a bizonyításra.

A szakember az elnökválasztásról – amely kétéves szerződése alatt, jövő márciusban esedékes a Barcelonánál – azt mondta, semmi biztosíték nincs arra, hogy utána is ő ülhet majd a kispadon, de ilyen szempontból egyetlen futballedző sincs biztonságban. „Dolgoznom kell és megnyernem a meccseket, mert akkor a következő elnöknek sem lesznek velem kapcsolatos kétségei, és remélhetőleg én maradok az edző” – közölte.

A BL-búcsúról kifejtette, a többi Barca-drukkerhez hasonlóan számára is fájdalmas volt a hatgólos vereség.

„Elsősorban az eredmény miatt voltam szomorú. Így még a Bayerntől sem lehet kikapni, amely most az egyik legjobb csapat Európában.

Ez nem az a kép volt az együttesről, ami látni akarunk, az elnöktől kezdve a klubvezetőkön és a játékosokon át a szimpatizánsokig bezárólag. Szomorú nap volt, de egy szomorú nap után mindig másfajta napok következnek. Változtatnunk kell, és keményen dolgoznunk azért, hogy visszaszerezzük a klub presztízsét” – mondta a holland edző.

Forrás: MTI