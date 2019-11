Sterling begurult, ki is került a válogatottból

Az angol szövetség (FA) hétfő éjszakai közleménye úgy fogalmaz, a Manchester City támadója „megzavarta” a csapat rendjét az edzőtáborban, ezért nem kap szerepet csütörtökön.

A Daily Mail című bulvárlap szerint Sterling a hétfői gyakorláson szóváltásba keveredett a Liverpool védőjével, Joe Gomezzel. A két bajnokesélyes csapat vasárnap vívott fontos rangadót egymással a Premier League-ben, a BL-címvédő liverpooliak 3-1-re nyertek.

Raheem Sterling will not play in the Euro 2020 qualifier against Montenegro on Thursday following a clash with team-mate Joe Gomez.

More: https://t.co/IjeffT0mKI pic.twitter.com/13ieQ9hV91

— BBC Sport (@BBCSport) November 12, 2019