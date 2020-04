Szeptemper 27-én kezdődhet a Roland Garros

Az eredetileg május 24. és június 7. közötti időszakra kiírt Roland Garrost a koronavírus-járvány miatt kellett halasztani. Március közepén a szervezők

a szeptember 20. és október 4. közötti kéthetes periódust jelölték ki, pénteken viszont ezen is módosítottak a Le Parisien című újság riportja szerint.

A lap úgy tudja, ezzel a lépéssel a férfi viadalokat szervező ATP-nek és a női versenyekért felelős WTA-nak is nagyobb mozgásteret adnak egy új versenynaptár kialakításához. A La Parisien azt írja,

amennyiben a New York-i US Opent nem lehet megtartani augusztus 31-től, akkor a szeptember 27-én rajtoló salakpályás Grand Slamet megelőzően Madridban és Rómában is lehetne tornát rendezni, melyek kiváló felkészülési lehetőséget adnának a Roland Garrosra.