Tizenöt szezon után hazatér Csehországba David Krejci

A 35 esztendős center szerződése lejárt és nem akar hosszabbítani a tengerentúlon.

– jegyezte meg Krejci, aki 2011-ben Stanley Kupát nyert a Bostonnal, ezen kívül 2013-ban és 2019-ben döntős volt.

15 seasons.

730 points.

962 games.

Two postseason scoring titles.

The Stanley Cup.

We can’t thank you enough, Krech, for all you have done for our team and our city.

We wish you and your family all the best. pic.twitter.com/2ICjmkCA3r

— Boston Bruins (@NHLBruins) July 30, 2021