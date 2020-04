Visszatérne huszonötödik szezonjára is az Indianapolis Colts rúgója

Huszonötödik szezonjára is visszatérne Adam Vinatieri, a profi amerikaifutball-ligában (NFL) szereplő Indianapolis Colts legendás rúgójátékosa.

A 47 éves sportolónak nem sikerült jól az előző idénye, nyolc mezőnygól-kísérletet és hat extra pontot kihagyott, mielőtt térdsérülése miatt idejekorán véget ért számára a sorozat. Szerződése lejárt, így jelenleg szabadon igazolható, Frank Reich, a csapat vezetőedzője ugyanakkor elmondta, kapcsolatban állnak vele.

A veterán rúgó az NFL történetében a legtöbb pontot szerezte, a New England Patriotsban töltötte karrierje első felét, három Super Bowlt nyert az együttessel, a 2002-es és a 2004-es nagydöntőt is az ő rúgása döntötte el az utolsó pillanatban. 2006 óta a Colts játékosa, 2007-ben az Indianapolisszal is bajnok lett. Ő az NFL történetének egyetlen rúgója, aki két csapatban is több mint ezer pontot szerzett. Vinatieri idén bekerült az NFL 100 éves történetének álomcsapatába is.

Borítókép: Adam Vinatieri 2007. január 30-án