A kajak-kenusokra – különösen így, télen – érthetően kevesebb figyelem jut, mint folyamatosan szem előtt lévő versenytársaikra. Kozák Danuta a sportágán belül is visszahúzódó, már-már zárkózott klasszis, ráadásul kajakos berkekben köztudott, hogy – mondjuk így – nem különösebben szimpatizál jelen világunkkal. Immár hét esztendeje, 2012 óta egyeduralkodó nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi élmezőnyben is – ötszörös olimpiai, tizennégyszeres világ- és tizenhatszoros Európa-bajnok –, joggal gondolhatta úgy, ugyan mit kellene még tennie annak érdekében, hogy egyszer, legalább csak egyszer őt válasszák meg Magyarország legjobb női sportolójának. Éppen ezért többen azt rebesgették, el sem jön az Év sportolója-gálára.

Eljött, s végre nyert. Megérdemelten, tegyük hozzá.

A szokásos párhuzammal élve, nehéz a körtét az almával összehasonlítani, de 2018-ban olimpiai versenyszámban három világbajnoki aranyérmet szerzett – csakúgy, mint 2016-ban Rióban, ötszázon egyesben, kettesben és négyesben is győzött –, amivel még Hosszú Katinka sem versenyezhetett.

Szóval, Kozák Danuta eljött a gálára. S a zárkózott, fegyelmezett, céltudatos kajakos megcsillantotta egy kevésbé ismert oldalát, a gála talán legjobb poénját sütötte el. „Kevesen mondhatják el magukról, hogy legyőzik Hosszú Katinkát” – ezekkel a szavakkal vette át a díjat. Sértésről, sértődésről szó sem lehetett, a helyére visszafelé tartva elsőként a „legyőzött” úszófenomén gratulált neki két puszi kíséretében.

Ebből is kitűnik, az Év sportolója-választás játék ugyan, de komoly játék, a győztesek e trófeával is beírják magukat a magyar sport történelemkönyvébe.

Kozák Danuta ötszörös olimpiai és tizennégyszeres világbajnok, Hosszú Katinka esetében ugyanezek a számok három és hét – a sportújságírók díját mégis utóbbi kapta meg már hatszor is, előbbi pedig most először. Ne merüljünk a kelleténél mélyebbre az okok feltárásában, inkább azért szurkoljunk, hogy a két klasszis nemes vetélkedése legalább 2020-ig kitartson. A sportrajongókkal együtt az újságírók is akkor lesznek a legboldogabbak, ha két év múlva ismét komoly dilemma elé állítja őket a választás, ki is legyen az év női sportolója.

Hosszú Katinka vagy Kozák Danuta. Muszáj dönteni. Ám a magyar sport jelenét, közelmúltját és remélhetőleg a jövőjét sokkal pontosabban jellemzi, ha nem szembe-, hanem egymás mellé állítva így gondolunk e párosra: Hosszú Katinka és Kozák Danuta.