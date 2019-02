Érdekes keretet hirdetett ki Ivkovics Sztojan. A férfikosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya két honosított amerikait is elhívott a vasárnap kezdődő kecskeméti edzőtáborba, akik közül a szabályok szerint csak egyet nevezhet majd a hónap végén sorra kerülő világbajnoki selejtezőkre, ugyanakkor nincs a névsorban a legismertebb és legelismertebb magyar kosaras, Hanga Ádám.

Mielőtt bárki is kárhoztatná emiatt a kapitányt, gyorsan szögezzük le, hogy nem ő feledkezett meg a Barcelona klasszisáról, és ő lenne a legboldogabb, ha Hanga felbukkanna az első edzésen. Ezt úgy tette egyértelművé már évekkel korábban, hogy kijelentette: ha a játékos egy órával a soros meccs előtt toppan be az öltözőbe, akkor is játszani fog.

Szóval ez nem a mindenkori kapitányon vagy éppen Hanga Ádámon múlik, az ok két szervezet, az ULEB és a FIBA között zajló állóháborúban rejlik. Az előbbi rendezi a legrangosabb európai klubok sorozatát, az Euroligát, ami az, ami a futballban a Bajnokok Ligája. Független szervezet, tizenegy ország alapította, a legjobb csapataik játszanak egymással, a meccsek vonzzák a nézettséget és vele együtt a szponzorok, a televíziós társaságok pénzét. A nemzetközi szövetség, azaz a FIBA így jobb híján csak kisebb rangú kupákat indíthat el, és szervezi a világ-, valamint a kontinensbajnokságokat.

A két szervezet gyakorlatilag szóba sem áll egymással, pedig nagyon kellene.

Az euroligás klubok nem engedik el a játékosaikat a válogatottakba, mert a két versenyprogram zömmel ütközik, a játékosok pedig engedelmeskednek, hiszen onnan kapják a nem elhanyagolható mértékű fizetésüket.

Ez a helyzet rengeteg kárt okoz, elsősorban a FIBA-nak. A legjobb játékosok nélkül a világbajnoki selejtezők torz mezőnyt alakítanak ki, most például az Európa-bajnok szlovénok nem lesznek ott a szeptemberi vb-n, mert akik az Eb-aranyat nyerték, csak távolról szurkolhatnak a válogatottjuknak, amely az utolsó helyen áll a csoportjában. Persze ez jól jön az olyan kisebb kosárnemzeteknek, mint amilyenek például mi, magyarok vagyunk, mert nekünk csak egy Hangáról kell lemondanunk, a horvátoknak, az olaszoknak vagy mondjuk a litvánoknak viszont hét-nyolc klasszisuk nélkül kell harcba vonulniuk, és így kiegyenlítődnek az esélyek.

Nem lenne rossz, de ezt nem így kell elérni. Ha a legerősebb európai válogatottak nem jutnak ki, mondjuk, a világbajnokságra, nem lesznek ott a sztárjaik sem, akik nélkül az egész torna érdektelenebbé válik. A feleknek is tudniuk kellene, a sportág hitelessége a tét.