Már vagy húsz éve is annak, hogy a két klasszis öttusázó, a világbajnoki arany- és ezüstérmes Maracskó „Tibike”, illetve Pajor „Gabó” disznóvágás fedőnév alatt január harmadik szombatjára „összerántja” a szétszéledt nyájat a szentendrei üveges birodalmukba, ahol rendre összejön száznál is több kiváló sportember, többségükben természetesen öttusázók, de néhány más sportágban komoly hírnevet szerzett szerencsés kiválasztott is bebocsátást nyer a „szentélybe”.

Itt van mindjárt az uszodák bölcs filozófusa, a világ valaha élt egyik legjobb vízipólósa, Faragó Tonó, aki éppen a hangyák nászáról tart érdekfeszítő előadást. A végén enyhén meghajol, majd a rá jellemző szerénységgel annyit mond: „Király vagyok, de nem vagyok Isten…” Aztán egy „Cselentánós” mosoly kíséretében hozzáteszi: „Csak félisten.”

Néhány méterrel arrébb Jónyer Pista avatja be a nagyérdeműt az általa szabadalmaztatott és szervírozott „kiflipörgetés” titkaiba, miközben a háttérből diszkrét dallamokkal kíséri őt gitáron a kenuzás nemzetközi nagymestere, a kilencszeres világbajnok, Wichmann Tamás. Sasics Szvetiszláv, aki öttusázóként szintén járt már a világbajnoki dobogó tetején, szakszerűen magyarázza, hogyan kell hússzor egymás után a céltábla „szívébe”, azaz 200 kört lőni…

A legbelső asztalnál, már vagy két órája elmélyülten beszélget két világklasszis, Balczó Bandi és Détári Döme.

Többen összesúgnak az étteremmé változtatott műhelyben, találgatják, vajon miről folyhat a diskurzus?

De hallótávolságon belülre senki sem merészkedik, nem illik zavarni a nagyok eszmecseréjét…

Fotós barátom izgatottan babrálgatja a masináját, mert neki még más rendezvényen is lenne munkája, viszont a világ minden kincséért sem hagyná ott a kínálkozó lehetőséget: szemből fényképezni együtt Bandit és Dömét! Mivel mind a ketten régi jó barátaim, engem kér meg, legyek a segítségére. Nincs mit tenni, odalépek hozzájuk. „Döme! Megtennéd, hogy átülsz Bandi mellé? A fotós kolléga ugyanis szemből szeretne néhány képet lőni rólatok.”

Ebben a pillanatban Balczó Bandi döbbent arccal felkiáltott: „Jaj! Hát te vagy az a szőke gyerek, aki nekünk olyan sok örömet, boldogságot szereztél a csodás góljaiddal?! Istenem, hát eddig nem is tudtam, hogy kivel beszélgetek!” És az öttusasport legnagyobbika atyai szeretettel ölelte át a sokszoros világválogatott futballistát. Döme szeme gyanúsan csillogott…