Egészen furcsa helyzetben van nemzeti tizenegyünk és vele a magyar szurkolótábor. A mai, törökök elleni meccsen a csoportelsőséget is megszerezheti a válogatott a Nemzetek Ligájában. Régen tapasztalt helyzet ez számunkra, de annyi baj legyen, hozzá tudnánk szokni.

Ha az oroszoknál több pontot szerzünk, akkor első helyen zárjuk a mérkőzéssorozatot.

Ez hosszabb távon akár a vb-re való kijutásunkat is befolyásolhatja. A lényeg azonban jelenleg nem ez. A legfontosabb az, amit a közelmúltban megtapasztalt minden magyar szurkoló. Létrejött egy olyan válogatott, ami emelt fővel jöhet le a meccsek végén a pályáról.

Olyan csapatnak szurkolhatunk, ami küzdőképességével meghódította a drukkerek szívét. Az izlandiak elleni meccs mutatta meg a legteljesebben, hogy futballistáink győzelembe vetett hite az utolsó percig megingathatatlan. Végre azt látjuk a nemzeti csapattól, amit mindig is látni akar a drukker: az akarást. Mindannyian el tudjuk fogadni akár a vereséget is, ha a csapaton azt látjuk, mindent megtesz a pályán, amit csak tud. Ha a küzdőszellemet ötösre lehet osztályozni, akkor nincsen semmi baj. Olyankor nyugodt a szurkoló lelke. A csapat által megszerzett bizalom táplálja ezt a nyugalmat.

A győzelem esélyével futhat ki ma a pályára a magyar csapat. Esélyeinket növelheti az az önbizalom, amivel fel van vértezve a Marco Rossi által épített válogatott. Az a nemzeti csapat, ami most erőt meríthet abból a sikerből is, amit a Fradiból bekerült játékosok éltek meg az elmúlt hónapokban. Akárhogy is nézzük válogatottunkat, azt láthatjuk, hogy győztes típusú játékosokra épül. A legjobb példa erre Szoboszlai Dominik, aki – Magyarországon nem megszokott módon – fiatalsága dacára is rendkívüli érettséggel irányítja a csapatot. Túlléphettünk vele kapcsolatban azon, hogy egyre csak várjuk a tehetség kibontakozását. Sajnos ma este nem lép pályára, mert csapata, a Salzburg visszarendelte.

Egy szó mint száz, ma azzal a jó érzéssel ülhetünk le este a tévé elé meccset nézni, hogy egy olyan válogatottnak szurkolhatunk, ami sikerre éhes, és képes akár erején felül is teljesíteni. Amit például a papíron a mieinknél erősebb szerb csapat nem mondhat el magáról. Elég ha csak az Eb-pótselejtezős fiaskójukat vagy a magyarok elleni meccseiket nézzük. Reméljük, az oroszok ellen megrázzák magukat, és a törökök nem fognak ki túl jó napot ellenünk. Az esélyeink jók, a mostani magyar válogatottat ez aligha roppantja össze.