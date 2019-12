Hétfő este óta már van olyan futballista, aki hatszor is meg tudta szerezni az Aranylabdát. Lionel Messi, a Barcelona játékosa érdemelte ki a szakújságírók szavazása alapján járó elismerést. Ahogy mondani szokás: le a kalappal!

Az argentin futballzseni az UEFA által az év labdarúgójának választott Virgil van Dijk és az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo elől happolta el a díjat. A Liverpool holland védője valószínűleg számított rá, hogy nem ő fogja megnyerni az Aranylabdát, Christiano Ronaldo esetében ezt nem venném biztosra.

Valószínűleg csak fatális véletlen és programtorlódás miatt hagyta ki a portugál a díjátadót, miután megtudta, hogy idén neki nem jut Aranylabda. Virgil van Dijk más nagyszerű védőkollégájával együtt sóhajtva tárhatja szét a kezét: védő nem férhet hozzá a France Football magazin díjához. Pláne, amíg Messi is a jelöltek között van.

Volt már jobb éve is az argentin játékosnak, amikor nem neki jutott az Aranylabda, így most vigasztalódhat, hogy egy olyan „sikertelen” évet koronázhatott meg, amikor csak egy szerény spanyol bajnoki címet tudott megszerezni csapatával. A Barcelona persze nem azért volt halványabb a korábbiakban megszokottakhoz képest, mert a csapatkapitány formán kívül játszott. Jól mutatja ezt, hogy az Aranycipő is neki jutott, márpedig azt a legtöbb gólt szerző labdarúgó érdemli ki.

Nehéz protekció­val szert tenni rá.

Messi egyszerűen fenomén. A fizikaórákról valószínűleg hiányzott, mert megmozdulásai között számtalan olyat láthattunk, amik meghazudtolni látszanak a fizika törvé­nyeit. Valószínűségszámítással sem terhelhette magát sokat, hiszen akkor bele sem vágna cselsorozataiba, mert sejtenie kéne, hogy előbb-utóbb leszerelik a védők. Ezt a focimatematikai sejtést egyelőre azonban nem sikerült bizonyítani.

Egészen más valóságban létezik az argentin, mint a körülötte játszók.

Valószínűleg le tudja lassítani az időt, ezért láthat úgy pályán, ahogy azt passzai, cselei mutatják. Ezért van rengeteg ideje körülnézni, alkalmazkodni a körülményekhez, tervezni és megvalósítani az elképzeléseit. A földi halandóként pályára lépő sporttársak pedig ámulva figyelik, mi történik.

Persze van olyan ág, ami Lio­nel Messit húzza. A sors fintora, hogy az argentin válogatott színeiben még nem lehetett részese kiemelkedő sikernek. Egészen elképesztő, hogy a játékosanyagban a legerősebbek között számontartott csapat például a világbajnokságon igazi vizesnyolcasnak bizonyult, címszerzésre esélye sem volt. Gondolom, azért Messi még nem tett le arról, hogy ebben a tekintetben is maradonai magasságokba emelkedjen. Egy jó vb-szereplés ráadásul garantálhatna egy újabb Aranylabdát. Vajon hányadikat?