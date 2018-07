Volt mitől tartani. Túl friss még a rossz emlék ahhoz, hogy a Ferencváros ne tegyen meg mindent a botrány megelőzéséért: 2012. augusztus 15-e miatt túl nagy árat fizetett az MLSZ és a magyar válogatott is. Ezen a napon Magyarország–Izrael felkészülési mérkőzés volt soron a Puskás-stadionban, és egy csoport tagjai antiszemita rigmusokat skandáltak már az izraeli himnusz alatt, majd a mérkőzésen többször is.

A FIFA közel fél évvel később sújtott le, az európai rasszizmusellenes mozgalom (FARE), egy bécsi izraelita kör és a Simon Wiesenthal Központ feljelentése nyomán súlyosan megbüntette a magyar szövetséget: a Magyarország–Románia világbajnoki selejtezőt zárt kapuk mögött kellett lejátszania a válogatottnak, az MLSZ-t pedig negyvenezer svájci frankos büntetés befizetésére kötelezték.

Lehetett fellebbezni arra hivatkozva, hogy a szövetség mindent megtett a meccs szervezésekor, amit megtehetett, de mindenki mellé nem állíthat rendőrt, a legfegyelmezettebb tömegben is akadhat néhány bomlott agyú, és nem az elenyésző kisebbség alapján kell ítélni, a szankciók ráadásul enyhén szólva is túlzóak – ezek az érvek senkit sem hatottak meg. A csapat szurkolók nélkül játszott, az MLSZ pedig befizette az említett összeget, plusz még elesett a több száz milliós bevételtől is.

A sors úgy hozta, hogy az Európa-liga selejtezőinek az első körében az izraeli Maccabi Tel-Aviv lett a Ferencváros ellenfele. A klub vezetői felnőtt módon szembenéztek a veszéllyel, nyíltan beszéltek róla, és végül óriási győzelmet arattak. Az természetes, hogy a lehető legszigorúbb biztonsági intézkedéseket megtették, de hat éve is láthattuk,

az úgynevezett „hülyefaktort” ezekkel nem lehet kiiktatni.

Rossz ízű feliratokat, molinókat ki tudnak tiltani, el tudnak kobozni, ám arra lehetetlen biztosítékot adni, hogy senki sem kezd olyat kiabálni a lelátón, aminek a következtében akár ki is zárhatják a klubot a nemzetközi porondról.

Az óriási győzelem az, hogy sikerült minden fradistával megértetni, mi a tét.

A táborhoz tartozó ismerőseim mesélték, a vezérszurkolók mindenkinek elmondták, eszükbe se jusson egyetlen olyan szó sem, amelybe belemagyarázható az antiszemitizmus, mert azzal rengeteget ártanának a Ferencvárosnak.

És a szurkolótábor azt tette, amit kell: sportszerűen szurkolt, csodálatos hangulatot varázsolva a Groupama Arénába. Maga a meccs csak döntetlen lett, de a józanság meccsét megnyerte a Fradi – és ez talán fontosabb is, mint az esetleges továbbjutás.