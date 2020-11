Az Újpest megadta magát. Leterítette a koronavírus, emiatt már az MTK elleni meccsét is el akarta halasztani, ám az ellenfél ebbe nem ment bele. A lilák a második csapatba is csak hébe-hóba bekerülő játékosokat voltak kénytelenek pályára küldeni, tulajdonképpen dicséretes, hogy csak 4–0-ra kaptak ki.

A vírus azonban beleerősített, és a hét elejére – innen idézzük a klub honlapját – „…a számok még rosszabb képet mutattak. Az MLSZ részére leadott 25-ös keretből csak 2 játékos tudott negatív tesztet produkálni, és a vasárnapi mérkőzésen már az U19-es csapatunkból felhozott játékosok közül többen szintén pozitív tesztet produkáltak.”

Az Újpest FC e körülményekre való tekintettel kérte a 2020.11.06. 20:00-ra kiírt NB I.-es bajnoki mérkőzés elhalasztását, amelyet a DVTK elutasított. Így nem utazik el Diósgyőrbe, nem áll ki a meccsre. Már az MTK is kapott hideget-meleget a sportszerűség hiányát felemlegetve, most a diósgyőri vezetőkön van a sor, a közösségi oldalakon még elkötelezett híveik közül is többen kiosztják őket.

Csakhogy az élvonal csapatai sohasem azzal kezdik a bajnoki évet, hogy mindenáron fair play-díjat akarnak nyerni, ők pontokra, helyezésekre hajtanak, ettől függ a létük, az egzisztenciájuk.

És, ha ebben a harcban egyik-másik sérülések, eltiltások vagy éppen betegségek miatt könnyen sebezhetővé válik, akkor pechje van, így járt, és kész.

Az MTK és a DVTK is a sűrű versenyprogramra hivatkozva mondott nemet az Újpest kérésére. Az biztos, hogy a halasztott meccsek pótlására némi jóindulattal lehetne időpontot találni. Nem feltétlenül az idén, a Budafok és a Ferencváros például január 27-én játssza le az 5. fordulóban elmaradt mérkőzését, szóval ebbe nem érdemes belemerülni. A Diósgyőr a honlapján azt írja, várja az MLSZ állásfoglalását, ami szintén érdekes, hiszen az MLSZ versenykiírása egyértelműen rendelkezik: ha egy csapat nem tud kiállni, az ellenfele 3–0-s gólkülönbséggel megkapja a három pontot.

Márpedig az ilyen könnyű három pontnak nagy a csábítása, különösen annak szemében, aki az utolsó helyen áll, azaz nagy bajban van. Az Újpest pedig tényleg megadta magát, amikor ezt írja: „Megértjük, hogy az ellenfél, tartva attól, hogy esetleg ők kerülhetnek emiatt hátrányos helyzetbe, nem fogadja el a halasztást.”

Már nem is harcol, nem érvel, nem hivatkozik empátiára, sportszerűségre, szolidaritásra. Amúgy igaza is van: ami nincs, ami már kiveszett, arra felesleges is lenne hivatkozni.