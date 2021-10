Marco Rossi a múlt héten interjút adott az olasz Calcio Newsnak, amelyben elmondta, hogy a nyári Eb-sikerek után egy Premier League-ben szereplő klub is szerződtette volna, ám ő gondolkodás nélkül visszautasította az ajánlatot. Az olasz szakember ugyanakkor hozzátette, ha a jövőben több ajánlat is befutna hozzá, akkor átgondolná a lehetőségeit. Mondani sem kell, erre sokan felkapták a fejüket itthon, és labdarúgó-válogatottunk szövetségi kapitánya szükségét érezte, hogy a Facebook-oldalán kiegészítést tegyen: ugyan kíváncsi arra – mint szerinte minden edző –, hogy a nemzetközi futball szereplői hogyan látják a munkáját, így a jövőben adott esetben meghallgatná őket, de nem gondolkodik a távozáson.

Ezt egyébként az angolok elleni vb-selejtező előtt is megjegyezte, mi több, leszögezte, hogy egy esetleges súlyos vereség esetén sem mondana le. „Érzem a szövetség támogatását, még négy évig szól a szerződésem, de a novemberi mérkőzések után megbeszéljük a helyzetet, és a futballrajongó magyarok viselkedése is döntő lesz” – fűzte akkor hozzá, ám azért ez is elgondolkodtató.

Örök igazság, hogy nagyot esni magasról lehet, és válogatottunk nyári, eufóriát hozó Eb-szereplése (itthon döntetlen a világbajnok franciákkal, idegenben a németekkel) után most óriási a kontraszt. A vb-selejtezőkön az angoloktól elszenvedett 4–0-s hazai zakót sem volt könnyű megemészteni, az albánok elleni két 1–0-s vereség pedig a kiábrándító játékkal az elfogadhatatlan kategóriába tartozik.

De az Andorra elleni kínkeserves, 2–1-es hazai győzelem is siralmas teljesítménnyel született meg. Selejtező csoportunkban szinte bizonyosan a negyedik helyen végzünk, vagyis a minimális elvárásnak sem felel meg a csapat, ezen a Wembley-ben bravúrosan szerzett egy pont (1–1) sem változtat. Hosszabb elemzésében Rossi is azon lamentált, hogy a szurkolói megnyilvánulások alapján – a saját szavaival élve – nemzeti hősökből pár hét alatt idióták lettek.

A szurkoló már csak olyan, hogy ha sikerek vannak, akkor ünnepel, ha az eredménytelenség pedig még lesújtó játékkal is párosul, akkor kritizál, ki-ki a maga módján.

Nagyon úgy fest, hogy az elvárásoktól érezhetően megroppant Rossi ezt nem tudja elviselni, ráadásul az Andorra elleni meccs után a játékosait a taktika be nem tartása miatt erőteljesen bíráló kapitány és a válogatott között is megtört valami. S az olyan elejtett félmondatok, hogy mehetne máshova is, nem növelik itthon a népszerűségét. Hamar megkaphatja, hogy akkor menjen.