Két éve történt a Giro d’Italián, hogy az éppen az egyik kaptatón lendületesen felfelé pedálozó Miguel Ángel Lópezt oldalról véletlenül meglökte és ezzel fel is döntötte egy mellette szaladó túlbuzgó szurkoló. Az akkor még az Astana csapatát erősítő kolumbiai – aki a legjobb fiatal versenyzőt megillető fehér trikót viselte a mezőnyben, s végül hetedik lett az olasz körversenyen – mit tehetett volna, feltápászkodott és visszaült a nyeregbe. De tett mást is, néhány taslit kiosztott az illetőnek, és mérgében a sapkáját is leverte a fejéről. A Giro zsűrije azon az állásponton lehetett, hogy az „úriember” megérdemelte, amit kapott, mert a versenyzőt nem büntette meg. Aki utóbb elnézést kért, elmondta, hogy dolgozott benne az adrenalin, s ugyan megérti, hogy a szurkolók lelkesek a nagy körversenyeken, de felhívta a figyelmet arra, hogy ez a lelkesedés komoly balesetekhez vezetett.

Múlt szombaton megkezdődött a Tour de France, s a rögtön az első, Brest és Landerneau közötti szakaszon egy néző felelőtlenségéből tömegbukás történt. A hölgy a nagyszüleinek üzent bugyuta transzparensével („Hajrá, nagypapa, nagyi!”), és amikor látta, hogy a kísérő motorról veszik kamerával, belépett az útra, a táblája pedig teljesen belógott oda. A háta mögött 50 km/órás sebességgel megérkezett a mezőny, mert a kamerával ezt akarták venni, pillanatok múlva pedig versenyzők tucatjai buktak, dőltek egymásra dominóként, egy kerékpár pedig még az út széli többi néző közé is berepült. Hatalmas szerencse, hogy emiatt csak egy versenyzőnek kellett feladnia a Tourt, de jó néhányan vérző sebbel szorultak ellátásra, és a híradásokba az a mondat is bekerült, hogy az anyagi kár jelentős – nem éppen olcsó kerékpárok amortizálódtak le.

Az „útonálló” elmenekült a helyszínről, a helyi csendőrség azonnal megkezdte a keresését, a Tour de France szervezői pedig jelezték, hogy beperlik.

Örök probléma, miként kellene megfelelően biztosítani a kerékpárversenyeket. Az idei Tour de France össztávja 3383 kilométer, s ha éppen ennyi kordont húznának fel, akkor is lennének, akik átbújnának alatta. Húszméterenként nem lehet biztonságiakat állítani, és akkor azt még nem is említettük, hogy jó néhányan kutyákat visznek magukkal versenyt nézni, nem pórázon, és nemegyszer okozott már galibát négylábú is. Ám közel sem annyit, mint a „kétlábúak”. Vasárnap a 2. szakaszon őszinte kiszólás volt az Eurosport közvetítésében, hogy mintha most kevesebb hülye lenne az út szélén. De csak reménykedhetünk abban, hogy ez így lesz a verseny végéig.