Haagh, Vollesen, Nielsen, Johansen, Bertelsen, Bannis Johansson, Höjbye, Gaudin, Kempel, Offenberg. Ismerős tizenegy? Nem? Na jó, segítek csapatnevekkel:Jaegersborg BK, IF Skjold Birkeröd, Vanlöse IF, Tarup-Paarup IF, Hellerup IK, Skovshoved IF, BK Avarta. Így sincs meg? Nem a kedves olvasó készülékében van a hiba. Fent említett futballválogatott aktuálisan Dánia csapata, amely a harmad- és negyedosztályú helyi gárdákból verbuválódott, s még néhány ügyes futsalos is bekerült a keretbe. Aki nem látta, nem hiszi, de így álltak fel a Szlovákia elleni szerda esti felkészülési meccsre. Kaptak is egy hármast, de a pályán történteket látván inkább a szlovákoknak van okuk a magyarázkodásra.

S hogy miként jött létre minden idők egyik legfurcsább válogatott felkészülési mérkőzése? Mert a világranglistán 9. helyen tanyázó nemzeti tizenegy sztárjátékosai és a dán labdarúgó szövetség összekülönbözött, a válogatottnak pedig valahogy mégiscsak ki kellett állnia, nehogy kizárják őket esetleg még a következő Európa-bajnokságról is.

A vita tárgya természetesen a pénz,

mert egyes játékosoknak, például a Tottenhamból ismert Eriksennek olyan egyéni szponzori szerződése van, amely más céggel kötettett, mint a szövetségé.

Persze a dán közvélemény a szövetség mellé állt, hiszen a nemzeti válogatottban játszani megtiszteltetés, köszönje meg, akit oda egyáltalán meghívnak, pénzt ne kérjen, feltételeket ne szabjon. Ezt az álláspontot minden kívülálló könnyen a magáévá teheti. Pláne, ha hozzáteszem, hogy vébén a nyolcaddöntőig jutó dán csapat tagjai a nyáron fejenként mintegy 50 millió forintnyi prémiumot kaptak, míg a szerdán becsülettel helytálló amatőrökről bejárta a sajtót egy kép, amin a pozsonyi reptéren áll a banda a 63-as helyijáratra várva, hogy valahogy eljussanak a szállásukra.

Mindezek ellenére állítom, hogy a részletek ismerete nélkül ítéletet mondani a legnagyobb hiba. Nem kell nagyon messzire menni, elég, ha itthon körülnézünk, hasonló ügyeket bőven találunk. Például emlékszem még egy régi viszályra Nagy Laci és a kézilabdaszövetség között, aztán mintha a közelmúltban Hosszú Katinkának is akadt volna némi nézeteltérése a válogatott úszók vezetőivel, a teniszberkekben pedig éppen most folyik egy a szurkolók számára teljesen felfoghatatlan dráma.

Őszintén remélem, hogy a viharok mindenhol elülnek, mert egyben nem lehet vita: a válogatottakban mindig a legjobbaknak kell játszaniuk.