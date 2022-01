A nyúl vitte a vadászpuskát a női vízilabda Magyar Kupa döntőjében. Sike József, az egriek vezetőedzője legalábbis ezzel a hasonlattal élt, miután csapata a favoritnak számító dunaújvárosiakkal szemben elhódította a trófeát. Három évvel korábban a kupa férfi fináléjában a miskolciak szakvezetőjeként szintén a mesevilágból vett példával rukkolt ki a tréner.

„Kukorica Jánosként érkeztünk, és az első feladatot meg tudtuk oldani, így már János vitézek vagyunk! Most a világ legjobb csapata ellen játszunk, ha valami nagy meglepetés, dráma történik, János királyok is lehetünk…” – mondta az FTC elleni párharc előtt. A nagy meglepetésként a döntőbe bejutott borsodiak koronázása elmaradt, az ezúttal hasonlóan órási bravúrt végrehajtó hevesi hölgyek azonban királynőkként távozhattak Sopronból. Köszönhetően az alapos fizikai felkészítés, a taktika és a pszichológia mesterének.

Sike doktor nemcsak a jog, hanem a nők nyelvén is kiválóan ért, és ez a vízilabdázókon kívül másokra is érvényes. A 62 esztendős tréner az 1990-es években az európai színtéren is maradandót alkotott egri női röplabdaklub munkáját irányította, miközben a női NB I-es liga főnökeként tevékenykedett.

A vizes világ azonban visszacsábította az ob I-ben 268 meccsen szerepelt egykori pólóst. 1998-ban az olasz Geas Milano gárdáját vezényelte, később a szakmában nagy tekintélyű Kelemen Attilának segített lakóhelyén. Új-Zélandon arany- és bronzérmet szerzett a Wellington vezető­edzőjeként, majd hazatérve Miskolcra, Egerbe és Dunaújvárosba vezetett az útja. Idén az U15-ös magyar női válogatott vezetőedzőjeként 23 év múltán Eb-aranyig vezényelte a lányokat. Szakvezetőként még nem jött össze neki az ötkarikás arany, de veterán vízilabdázóként a 2009-es mesterek olimpiáján ezt a medált akasztották a nyakába. Ugyancsak szeniorként nagy pályán bajnok labdarúgónak vallhatja magát, ahogy a teniszpályán is otthonosan mozog.

A Bitskey Aladár Uszodában háromszoros olimpiai bajnokként Szécsi Zoltán ügyvezető igazgató és Biros Péter szakmai igazgató biztosítja neki a hátteret úgy, hogy korábban Szilágyi Péter mellett dolgozott. Sopronban a hajdani női kapitány Dorottya nevű lánya volt az egyetlen egri, aki nem örült Sike Józsefék győzelmének. Ugyanis az újvárosiakat erősítő olimpiai bronzérmes lövővel is elbántak az egri „nyulak”.

Nem mesével, hanem aranylapokkal gazdagítva a hevesi Sike(r)-történetet.